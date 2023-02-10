Чистая прибыль банков в 2022 году снизилась: названа сумма

По итогам 2021 года этот показатель равнялся 77,4 млрд грн. При этом рентабельность капитала сектора составила 10,9% по сравнению с 35,1% годом ранее. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальное сообщение на портале Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе регулятора, основная причина снижения доходности – это "существенный рост отчислений в резервы под понесенный и ожидаемый ущерб вследствие войны". В НБУ приводят следующие данные: отчисления в резервы под кредиты за 2022 год составили 107,1 млрд грн, кроме того плюс 11,7 млрд грн было сформировано под другие активы и риски.

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Вместе с тем, как сообщили в НБУ, в прошлом году чистый процентный доход вырос на 29% по сравнению с итогами предыдущего года.

"Процентные доходы выросли в значительной степени благодаря существенному притоку ликвидности в банковский сектор и ее размещению в активы с более высокой, чем в 2021 году, доходностью", — отметили в Нацбанке.

Там также рассказали, что в первые месяцы полномасштабной войны резко сократились комиссионные доходы банков, но со временем возобновили рост. Отчасти это объясняется стабильным спросом на банковские услуги. Так, за второе полугодие чистый комиссионный доход банковского сектора почти восстановился до показателей 2021 года. Несмотря на это, по итогам 2022 года он сократился на 14% в годовом исчислении.

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за год на 75%. В частности, по итогам октября – декабря она равнялась 41,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период предыдущего было зафиксировано 25 млрд грн.

Как известно, в настоящее время в Украине работает 67 банков, 46 были прибыльными. Они получили 45,6 млрд грн чистой прибыли. При этом пять самых прибыльных банков сконцентрировали 89% всей прибыли.