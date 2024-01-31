Что будет с курсом гривны в феврале: какие факторы окажут влияние

Несмотря на состояние финансово-экономической неопределенности, связанное с "зависшими" пакетами макрофинансовой помощи от США и ЕС, Украина может пройти февраль с относительно стабильным курсом гривны. Впрочем, многое тут будет зависеть именно от решений наших западных партнеров. Своими размышлениями на эту тему с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Курс гривны. Фото из открытых источников

В долгосрочной перспективе имеем неопределенность

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак считает, что в феврале возможна высокая волатильность (англ. volatility – "изменчивость") гривны к доллару.

Если соответствующее решение не будет принято, увеличится неопределенность, что отразится на курсе". "И зависеть это будет от решений, которые примут в ЕС и США, – подчеркивает он. – Уже 1 февраля состоится заседание Еврокомиссии касательно финансирования Украины на четырехлетний период в размере 50 млрд евро

Что касается США, продолжает эксперт, там, похоже, еще несколько недель республиканцы и демократы будут пытаться найти компромисс, чтоб выйти на решение о помощи Украине (в данный момент речь о свыше 60 млрд долл). Две эти неопределенности будут влиять на валютный рынок, потому делать прогнозы достаточно тяжело, отмечает Тарас Козак.

"Да, у нашего Нацбанка имеется достаточно золотовалютных резервов. Хоть они, вероятно, просели в январе до 38-39 млрд долларов (о чём мы узнаем примерно 9 февраля). Однако не предоставление Украине двух ключевых пакетов помощи (от ЕС и США) в течение февраля может поставить вопрос – получим ли мы такую поддержку в принципе. Что точно отразится на курсе", – констатирует эксперт.

В то же время, акцентирует он, традиционно, гривна, начиная с февраля, усиливалась. Ведь с этого месяца агрокомпании начинают готовиться к посевной, делать соответствующе закупки. В том числе заводя на наш рынок валютную выручку, которую не завели ранее. А это укрепляет гривну.

Тарас Козак резюмирует:

"В долгосрочной перспективе имеем неопределенность. А в среднесрочной, учитывая сезонность, гривна имеет возможности укрепиться".

Нет никаких причин для принудительной девальвации гривны

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран рассуждает так:

"На 01.01.2024 золотовалютные резервы НБУ составляли 40,5 млрд долларов. Это примерно сопоставимо с наличной и безналичной гривной в обращении. Такого большого покрытия резервами нашего центрального банка денежной массы в Украине никогда не было".

Поэтому, поясняет эксперт, курс полностью зависит от действий НБУ на межбанке, производным от чего является наличный курс.

"На сегодняшний день я не вижу никаких причин для принудительной девальвации гривны, – признался Виталий Шапран. – Поэтому допускаю лишь незначительные колебания на наличном рынке – как в ту, так и в другую сторону".

Колебания курса гривны зависят лишь от одного фактора

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен – колебания курса гривны зависят лишь от одного фактора. А именно – от выделения Украине помощи от ЕС и США.

"Если будут приняты позитивные для нас решения, курс останется стабильным. Причем, не только в феврале. Весь этот год тогда будет мало отличаться от прошлого. Если же западные деньги задержаться, курс будет скакать. Может перевалить даже за 40 грн за доллар", – предупреждает эксперт.

Он напоминает, что уже 1 февраля мы можем узнать о решении ЕС. Надеемся – позитивном для Украины. И тогда курс будет в рамках нынешних параметров, прогнозирует Олег Пендзин.

"И это, – акцентирует он, – независимо от того, что будет в США. Из тех 60 с лишним млрд долларов, которые Белый дом пытается провести через Конгресс, основная часть – это военно-техническая помощь. А макрофин — в районе 10 млрд. Так что курс гривны сейчас больше зависит от решений европейцев. Хоть, думаю, в итоге мы получим поддержку и от ЕС, и от США".

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