Что будет с курсом в августе: чего ждать от НБУ

В начале июля гривна продолжила свое проседание по отношению к доллару и только в конце месяца НБУ начал несколько усиливать национальную валюту. Продолжит ли рост курс доллара в последний месяц лета? Какие факторы повлияют на курсообразование в августе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Август пройдет на таком же уровне, как и июль

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Я не скажу, что усиливается гривна. Скорее, Нацбанк ее несколько стабилизировал. Потому что она по определенным причинам начала быстро обесцениваться. И то, что сейчас усилилась гривна – это деятельность НБУ по вмешательству валютных интервенций и другие пути. Не следует думать, что это какая-то тенденция, потому что гривна будет дешеветь. В результате она выйдет на тот показатель, который закладывался в государственный бюджет, то есть на 41 с копейками за доллар на конец года. Это будет происходить медленно, начиная с сентября и, если не будет никаких чрезвычайных вещей, то к концу года она выйдет на те параметры, которые заложены правительством".

Алексей Плотников уверен, что в августе тоже не следует ожидать каких-либо больших колебаний гривны.

"Мировые процессы сейчас – это отпуска. Что касается украинских процессов, то нет какого-то чрезвычайного спроса среди украинцев на иностранную валюту. С точки зрения импортеров – каких-либо платежей. Тем более, что нормально прошел процесс реструктуризации госдолга и над нашей страной не нависает дефолт. То есть, август пройдет на таком же уровне как и июль, а с сентября возможно проседание гривны, но опять же это не будет чем-то трагическим", – прокомментировал эксперт.

НБУ преследует две цели

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в конце года у нас будет 42,5-42,6 гривны за доллар.

"До этого момента Нацбанк будет потихонечку ослаблять гривну. В начале месяца гривна будет немного укрепляться. Ближе к 15-му числу она будет ослабляться. У нас в середине месяца выплата социальных обязательств государства. Поэтому Минфин будет продавать немножко дороже доллары", – отметил эксперт.

Он пояснил, что сейчас как такового рынка нет, а так как нет рынка, то все эти действия подчиняются чётко позиции Нацбанка Украины, а НБУ в этой ситуации преследует две цели. Первая цель – дать Минфину лучшую возможность конвертировать. А, с другой стороны, не допустить резкого увеличения инфляции.

Читайте на портале "Комментарии" — повышение налогов во время войны: в Минфине рассказали, могут ли еще отказаться от своего решения.