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Что делать с фальшивой купюрой, полученной в банкомате

Украинцам рассказали, как нужно действовать, если банкомат выдал фальшивую купюру

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Были инциденты, когда украинские банкоматы выдавали фальшивые купюры.  Это может быть редко, но вероятность такая все же существует. Как действовать в таких случаях?

Что делать с фальшивой купюрой, полученной в банкомате

Что делать с фальшивой купюрой (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что в первую очередь, получив определенную сумму из банкомата, нужно ее сразу пересчитать. И желательно это делать так, чтобы камеры видели процесс. В таком случае, при обнаружении фальшивки, человеку будет проще доказать, что такую "купюру" он не подложил самостоятельно, а получил из банкомата.  

Если вы обнаружили подделку, то не пытайтесь воспользоваться ею, например, чтобы пополнить карту. Если вам это удастся, то вы уже не будете "жертвой", а станете преступником, что создаст вам больше проблем. 

При обнаружении фальшивых гривен, нужно позвонить на горячую линию банка, при этом не отходя от банкомата. Объясните оператору ситуацию, назвав где и когда вы провели банковскую операцию. Сообщите, что процесс получения "купюры" был запечатлен на видеокамеру и у вас есть свидетели (если есть), которые могут подтвердить, что деньги вы не подменяли. 

Как правило, от оператора вы получаете всю необходимую информацию, в частности, в какое отделение банка нужно подойти, чтобы они проверили ваши сведения и отправили купюру на экспертизу. Такой процесс займет время. 

В большинстве случаев, нет повода для паники, поскольку камеры все фиксируют, и когда ваша честность подтвердиться, фальшивую купюру вам обменяют на настоящую. 

Напомним, что в "Привате" произошел скандал: банк обвинили в выдаче фальшивых купюр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что СБУ обнаружили злоумышленников, которые распространяли сотни тысяч поддельных купюр.


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Источник: https://itech.co.ua/ru/novosty/ukraincam-rasskazali-chto-delat-s-falshivoj-kupjuroj-poluchennoj-v-bankomate/
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