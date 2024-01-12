Что известно о владельце украинской криптобиржи Kuna

Криптовалюта, которая будет отмечать в текущем году 15-летие своего создания, прочно вошла в обиход не только в мире, но и в Украине. Наши сограждане имеют в крипте многомиллионные состояния, и доступ к многочисленным криптобиржам для совершения сделок, а сами криптовалюты легализованы и даже облагаются в Украине налогом. И в числе этих торговых площадок есть несколько таких, которые были созданы украинскими предпринимателями. Одна из них — криптобиржа Kuna, открытая в 2014-м году. "Комментарии" решили разобраться, что известно о компании и ее владельце.

Криптобиржа

Биржа КУНА для украинцев, но не в Украине

Как гласят данные специализированных сайтов, Kuna – это название бренда, который объединяет три компании, зарегистрированные в Великобритании, Литве и Канаде. Ее услугами для совершения сделок по купле-продаже криптовалюты пользуются более 500 тысяч криптотрейдеров, а ежедневный объем торгов на пике работы превышал 1,5 млн долларов, что позволило ей войти в список 30 лучших IT-стартапов по версии Forbes-Украина.

Для того, чтобы начать торговать, необходимо открыть депозит, минимальный размер которого равен 3 долларам, 10 гривнам или соответствующей сумме в одной из криптовалют, которыми оперирует биржа в своей деятельности. Комиссия биржи при этом составляет до 0,25%. Стоит отметить, что 72% пользователей биржи проживают в Украине, почти 11% в России, чуть менее 9% в Грузии и лишь 4% в остальном мире. Вывод "живых" средств осуществляется как через электронные денежные системы, так и на банковские карты.

Отзывы клиентов о сервисе достаточно противоречивые. К примеру, на сайте Минфин часть клиентов считают удобным интерфейс, для других он, напротив, выглядит "бедно", а некоторые опасаются за безопасность своих счетов. Многие также жаловались на сложности с выводом денег на свои карты банков. Последнее, правда, легко объясняется санкциями Нацбанка, из-за которых платежи криптовалюты упали в разы. На Kuna, к примеру, этот показатель упал в 4 раза – с 1,5 млн до 400 тысяч долларов в сутки, как его оценил создатель и владелец биржи, украинский предприниматель Михаил Чобанян.

Всего 600 тысяч гривен дохода. Kuna — биржа для бедных

Имя собственника биржи никогда не скрывалось. На сайте Kuna указан основатель биржи, предприниматель Михаил Чобанян, правда, юридически вопрос функционирования криптобиржи довольно запутан.

На самом сайте биржи указываются две фирмы, которые администрируют работу – компания UAB Kuna Prо, зарегистрированная в Литве, и FlexyPay Inc, учрежденная в Канаде.

Если верить открытым данным по каталогу литовских фирм, в 2022-м году штат UAB Kuna Prо состоял из одного сотрудника, директора и владельца Михаила Чобаняна, и оборот в 2022-м году был равен 18 700 евро, из которых 955 евро составила чистая прибыль.

Но куда интереснее украинская фирма – ООО "Куна эксчейндж", представляющая криптобиржу Kuna в Украине. Компания была зарегистрирована в конце 2017-го года, при том что сама биржа работает с 2014 года. Но больше всего удивляет размер доходов украинского ООО.

Так, в 2019-м году по данным аналитического сервиса YouControl они составляли порядка 4 млн грн, в 2021-м упали до 1,5 млн, а в 2022-м компания отчиталась всего о 687 700 гривен. Но даже простые математические подсчеты выявляют дисбаланс в официальн

Так, по данным Forbes-Украина ежедневный оборот криптобиржи Kuna составлял в 2021-м году порядка 1,5 млн дол., что при курсе в 27 гривен давало годовой оборот примерно в 14,8 млрд грн, комиссия же в 0,25%, взимаемая со сделок на бирже, должна была принести порядка 37 млн грн.

Если учесть, что на украинцев приходились 70% клиентов, казалось бы доход должен бы оставлять около 25 млн грн комиссионных против 1,5 млн грн заявленных в отчетности. И хотя заявляемая комиссия в 0,25% взималась не со всех операций, все равно разница потрясает.

И надо сказать, что владельцу биржи Kuna Михаилу Чобаняну не привыкать к подобным метаморфозам и нестыковкам.

"Криптовалюта – это я" — как начинал Михаил Чобанян

Как утверждает в своих интервью сам Михаил Чобанян, собственный бизнес на биткоине он начал в 2014-м году, и тогда это выглядело как перевод криптовалюты им самим за наличные деньги клиентам через сайт агентства Kuna. Затем это стало происходить через карточный счет бизнесмена в Приватбанке, куда приходила безналичная гривна за криптовалюту и постепенно этот процесс автоматизировали.

В 2015-м году предпринимателем заинтересовались правоохранители, что удивило самого Михаила Чобаняна, утверждавшего что ничего запрещенного он не делал, и наоборот, открыто заявлял, что торгует криптовалютой.

"В ноябре у меня дома прошел обыск. Кибермилиция, как она тогда называлась, искала подтверждение того, что я "занимаюсь криптовалютой". Это само по себе было абсурдным потому, что во всех статьях в СМИ я открыто говорил, что занимаюсь криптовалютами, продвигаю их. В тот момент, если бы вы написали в гугле "биткоин Украина", то вам бы выдало мое фото. Я был синонимом биткоина", — вспоминает предприниматель, утверждая, что преследование даже сделало его еще более известным и публичным.

Как вспоминал Михаил Чобанян, он даже привлек внимание тогдашнего замглавы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, что может косвенно говорить об интересе высокопоставленных чиновников к делам Kuna.

Подозрения в уклонении от налогов и незаконном бизнесе почти ежегодные

Но все это не избавило бизнесмена и его детище от новых претензий со стороны силовиков – в 2016-м году против него открыли еще одно уголовное дело. А в 2018-м году появилась информация об уголовном деле против Чобаняна, якобы возбужденному по запросу одного из украинских банков.

В 2021-м году появилось уголовное производство — № 42021100000000374, в котором речь шла ни много, ни мало, о мошенничестве – статья 190 УК Украины. Следствие просило дать им временный доступ для обыска ООО "Куна эксчейндж", ООО "Икс резерв" и БО "Фонда развития социальных инноваций "Крипто Русь". Во всех трех организациях основным учредителем числится именно Михаил Чобанян.

Впрочем, разрешение на обыски в этих компаниях Подольский райсуд Киева так и не дал.

Но несомненным рекордсменом по уровню интереса правоохранителей стала Общественная организация "Биткоин Фундация Украина", одним из соучредителей которой является Михаил Чобанян – в судебном реестре числятся 469 документов и что удивительнее всего, все они касаются одного уголовного дела.

Согласно фабуле дела №32015110130000019 от 28 июля 2015 года по подделке документов и уклонению от налогов следствие полагало, что общественная организация продавала клиентам криптовалюту за деньги, полученные в незаконный способ.

Суммы при этом в некоторых документах упоминаются весьма разные, но обычно солидные – от 173 000 гривен (при курсе 21 гривна за доллар) до 22 100 долларов, 12 900 евро, 250 английских фунтов (320 долларов) и 800 швейцарских франков (936 долларов).

При этом, зарегистрированное как ОО, то есть некоммерческая организация, "Биткоин Фундация Украина", не была включена в Реестр неприбыльных организаций, а значит могла проводить коммерческие операции, но должна была платить налоги.

Однако, так или иначе, каких-либо сведений о расследовании этого уголовного производства в открытом доступе нет, вероятно, после легализации криптовалюты в Украине данное дело было попросту закрыто.

И хотя с началом войны криптовалюта сильно помогла Украине, в настоящий момент ее будущее в Украине довольно туманно, главным образом из-за планов нардепов обложить операции с криптой налогом в 19,5%. Вероятно, по этой причине, а не исключено, что и из-за хотя частого интереса правоохранителей, сам Михаил Чобанян заявил в одном из интервью, что он планирует перевести свой криптобизнес в Kuna на европейский рынок, в частности на будущее криптоевро, и хочет занять свой кусок рынка еще до того, как на него ринутся другие.

Что это будет означать для украинцев? Вероятно, их активность в покупке валют переключиться на другие криптобиржи, доступные в Украине, тем более что Kuna не единственная подобная биржа, созданная нашим соотечественником и "Комментарии" еще напишут об одной из таких бирж.



