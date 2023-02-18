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Кто из украинцев является крупнейшими владельцами биткоинов: первый национальный список

В первый в Украине рейтинг обладателей криптомонеты №1 попали как известные личности, вроде бизнесмена Игоря Коломойского, так и совсем непубличные люди

сегодня, 15:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Издание Bitcoin Magazine Ukraine в дебютном печатном выпуске опубликовало первый национальный список владельцев биткоинов. В этом списке люди разного статуса и профессии – депутаты, бизнесмены, которые были в рейтинге 100 самых богатых украинцев Forbes Украина, предприниматели, чиновники, правоохранители и даже волонтеры.

Кто из украинцев является крупнейшими владельцами биткоинов: первый национальный список

Биткоин. Фото: из открытых источников

Казалось бы, что объединяет одесских депутатов Дмитрия Палпатина, Ивана Бойченко, Анатолия Урбанского, судью из Хмельницкого, инспектора патрульной полиции и волонтера? Все эти люди имеют в собственности биткоины на миллионы долларов и стали участниками первого в украинской истории списка 50 крупнейших владельцев биткоинов, представленного Bitcoin Magazine Ukraine.


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Самый богатый участник обнародованного списка, бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин имеет 7711 BTC, или более 178 млн. долларов. подозрение в нанесении ущерба армии при закупке продуктов питания и депутат Полтавского городского совета Евгений Николаенко.                                                                                                           

Отмечается, что рейтинг собственников биткоинов формировались на основе открытых деклараций чиновников, материалов судебных дел в Украине и Великобритании, информации от госорганов и данных от собственников активов.

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