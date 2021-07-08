Цифры впечатляют. Сколько миллиардов в этом году уже потратила Украина на борьбу с ковид-19 (инфографика)

На официальном сайте Министерства финансов Украины (Минфин) обнародованы данные сумм расходов, которые с начала года наша страна потратила на борьбу с ковид-19. Общая сумма расходов на преодоление эпидемии коронавируса в январе-июне 2021 года составила 26,3 млрд грн, причем только за июнь госбюджет "обеднел" на 6,8 млрд грн.

Распределение госсредств на противодействие эпидемии коронавируса в Украине на 2021 год. Иллюстрация: mof.gov.ua

Для представления, насколько огромна сумма, потраченная за полгода на борьбу с пандемией, отметим, что примерно такой же размер составляют годовые бюджеты сразу 5 самых богатых областей Украины: Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской и Одесской.

С более 26 млрд "ковидних" гривен больше 37%, или 9,8 млрд грн были направлены на оплату больницам за предоставленную больным стационарную медицинскую помощь и услуг по вакцинации от ковида по программе медицинских гарантий. Еще более трети от всей суммы средств — 9,3 млрд грн — были направлены на закупку вакцин от коронавируса.

На соцподдержку населения правительство потратило за полгода уже 2,9 млрд грн, а на пособие по безработице — 1,1 млрд грн. Еще 600 млн были направлены на закупку кислорода в больницах (субвенция), а 800 млн — на уплату "больничных" вследствие заболевания коронавирусом. Подробно все расходы по линии Министерства финансов Украины представлены в инфографике к материалу, созданной непосредственно специалистами Минфина.

В целом на борьбу с коронавирусом в Украине на 2021 год предусмотрено направить более 36 млрд грн. То есть 73% годовых средств уже были "оприходованы" за первые 6 месяцев.

Государство планирует закупить до конца текущего года 38 млн вакцин, выделив на это 10,5 млрд грн. В Минфине призвали всех распорядителей средств к их максимально эффективному и прозрачному использованию для противодействия ковид-19. Причем все украинцы должны получить качественные медуслуги именно за счет бюджетных денег, заявили в Министерстве.

Издание "Комментарии" на этой неделе опубликовало инфографику о том, в каких регионах чаще всего болеют и умирают от коронавируса украинцы и каким вакцинам они отдают предпочтение для прививки.





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