Deepfake, крипта и Telegram: в Украине набирает обороты новая теневая империя

В Украине стремительно формируется новая цифровая теневая система, где deepfake-технологии, криптовалюта, онлайн-казино и анонимные Telegram-сети работают как единый механизм для мошенничества, информационных атак и отмывания денег. Об этом говорится в ответе Государственной службы финансового мониторинга Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

В Госфинмониторинге отметили, что эти инструменты уже давно перестали быть только элементами цифровых развлечений. По данным финансовой разведки, они все более активно используются в масштабных теневых схемах, финансировании терроризма и информационно-психологических операциях.

Особую обеспокоенность вызывают Telegram-сети. В ведомстве отмечают, что анонимные каналы используются для распространения фейков, манипуляций и дискредитационных кампаний. При этом современные deepfake технологии позволяют создавать видео и голосовые сообщения настолько высокого качества, что рядовым пользователям все труднее отличить подделку от реальности.

В финансовой разведке предупреждают: искусственный интеллект уже активно применяется для создания фальшивых обращений и поддельных доказательств, которые используют как в мошеннических схемах, так и в информационных операциях.

Отдельный блок рисков связан с криптовалютой и онлайн-казино. В Госфинмониторинге заявляют, что крипта стала одним из главных инструментов для анонимных переводов, финансирования незаконной деятельности и расчетов за нелегальные товары и услуги.

Особо опасным в ведомстве называют сочетание всех этих технологий в единую систему. Telegram-каналы привлекают аудиторию, криптовалюта обеспечивает скрытые финансовые потоки, deepfake создает иллюзию доверия, а онлайн-казино используются для вывода и легализации средств.

В Госфинмониторинге также сообщили, что банки уже используют специальные индикаторы подозрительных финансовых сделок для выявления таких схем. Помимо официальных требований Нацбанка финансовые учреждения ориентируются и на типологические исследования самой службы финансового мониторинга.

В ведомстве признают: развитие цифровых технологий сделало борьбу с финансовыми преступлениями значительно сложнее, а современные мошеннические сети все чаще работают на глобальном уровне.

