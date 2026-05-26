Deepfake, крипта і Telegram: в Україні набирає обертів нова тіньова імперія

В Україні стрімко формується нова цифрова тіньова система, де deepfake-технології, криптовалюта, онлайн-казино та анонімні Telegram-мережі працюють як єдиний механізм для шахрайства, інформаційних атак та відмивання грошей. Про це йдеться у відповіді Державної служби фінансового моніторингу України на журналістський запит порталу “Коментарі”.

Фінанси. Фото: з відкритих джерел

У Держфінмоніторингу наголосили, що ці інструменти вже давно перестали бути лише елементами цифрових розваг. За даними фінансової розвідки, вони дедалі активніше використовуються у масштабних тіньових схемах, фінансуванні тероризму та інформаційно-психологічних операціях.

Особливе занепокоєння викликають Telegram-мережі. У відомстві зазначають, що анонімні канали використовують для поширення фейків, маніпуляцій та дискредитаційних кампаній. При цьому сучасні deepfake-технології дозволяють створювати відео та голосові повідомлення настільки високої якості, що пересічним користувачам дедалі важче відрізнити підробку від реальності.

У фінансовій розвідці попереджають: штучний інтелект уже активно застосовується для створення фальшивих звернень та підроблених “доказів”, які використовують як у шахрайських схемах, так і в інформаційних операціях.

Окремий блок ризиків пов’язаний із криптовалютою та онлайн-казино. У Держфінмоніторингу заявляють, що крипта стала одним із головних інструментів для анонімних переказів, фінансування незаконної діяльності та розрахунків за нелегальні товари й послуги.

Особливо небезпечним у відомстві називають поєднання всіх цих технологій у єдину систему. Telegram-канали заманюють аудиторію, криптовалюта забезпечує приховані фінансові потоки, deepfake створює ілюзію довіри, а онлайн-казино використовуються для виведення та легалізації коштів.

У Держфінмоніторингу також повідомили, що банки вже використовують спеціальні індикатори підозрілих фінансових операцій для виявлення таких схем. Крім офіційних вимог Нацбанку, фінансові установи орієнтуються і на типологічні дослідження самої служби фінансового моніторингу.

У відомстві визнають: розвиток цифрових технологій зробив боротьбу з фінансовими злочинами значно складнішою, а сучасні шахрайські мережі дедалі частіше працюють на глобальному рівні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пастка в один клік: як фейкові онлайн-магазини виманюють гроші українців.



