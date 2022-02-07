Дмитрий Дубилет косвенно подтвердил, что у него был доступ к программному коду Monobank - СМИ

После появившейся информации о предстоящем судебном разбирательстве и возможном аресте активов Дмитрия Дубилета в международных судах, последний сегодня на своей ФБ странице опубликовал информацию, что по его мнению, против него ведется информационная кампания. Об этом сообщает издание UNN.

Дмитрий Дубилет. Фото: пресс-служба Кабмина

Журналисты пишут, что "в своем обращении Дмитрий Дубилет не предоставил ни одного существенного доказательства о юридической чистоте своих проектов, какие либо патенты или права на интеллектуальную собственность, ограничившись ссылкой на заявление Тигипко об отсутствии претензий".

При этом в материале отмечается, что Сергей Тигипко и его банк Универсал не имеют интеллектуальных прав на Монобанк, а являются партнерами, соответственно не имеют права вообще предъявлять какие либо претензии.

Как утверждает Дмитрий Дубилет, Монобанк создавался совместно с партнерами, а не лично им. Но спустя какое-то время он создал проект сам с нуля, при этом утверждая, что не использовал ни строчки программного кода Монобанка.

“Я не взял ни строчки кода из Монобанка. Я не нанимал ни одного сотрудника из моно. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадает с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Революта и Monzo до monobank и Sportbank”, — пишет Дмитрий Дубилет.

Исходя из всего вышесказанного журналисты UNN делают вывод, что подобное заявление с его стороны подтверждает, что доступ к программному коду все-таки у него был.







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