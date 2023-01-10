"Дочки" западных банков в РФ предоставляют кредитные каникулы российским военным

Дочерние банки иностранных материнских финучреждений в РФ, в частности Raiffeisen Bank International, Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank предоставляют кредитные каникулы воюющим в Украине россиянам. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным на официальных страницах банков, мобилизованные россияне, или служащие по контракту, а также их семьи могут подать заявление на получение отсрочки платежей по кредитам и ссудам в соответствии с законом РФ от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, пишет издания.

Кроме того, на своих сайтах российские Райффайзенбанк и ОТП Банк признают существование ЛНР и ДНР и называют войну в Украине спецоперацией.

По информации информационного агентства, на сайте Райффайзенбанка сообщается о предоставлении военным РФ кредитов по льготным условиям.

Raiffesen Bank International в комментарии "Интерфакс-Украина" отметил, что Райффайзенбанк Россия, как и все российские банки, по закону обязан ввести кредитный мораторий для мобилизованных солдат.

"RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес", — цитирует издание ответ финучреждения.

Там также отметили, что банк практически поставил на паузу кредитование в России после начала войны, сократил объем примерно на четверть и рассуждает о том, чтобы выйти с российского рынка.

Также мы писали о том, что Минюст судится с ВАКС для взыскания активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства. Группа металлургических предприятий "Объединенная компания "Русал", связанная с Дерипаской, поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно разрабатывающим, производящим и поставляющим технику, оружие и боеприпасы для вооруженных сил России. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно на Николаевском глиноземном заводе.







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