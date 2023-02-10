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«Доступные кредиты 5-7-9» выданы на 170 миллиардов: какие цели, самые активные банки и отрасли

Правительственная программа льготных ссуд действует уже три года

сегодня, 11:39
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Автор:

Давиденко Евгения

С февраля 2020 год объем выданных бизнесу ресурсов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" достиг 170 миллиардов гривен. Об этом в соцсети Telegram написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев, передают "Комментарии".

«Доступные кредиты 5-7-9» выданы на 170 миллиардов: какие цели, самые активные банки и отрасли



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За три года действия правительственной программы было оформлено 54 тысячи двести кредитов.


В частности, за период действия льготной программы кредитования наибольшую сумму ссуд бизнес получил под антикризисные меры — 61,9 млрд гривен. На антивоенные цели были оформлены кредиты на 41,3 млрд гривен. Вместе с тем, на рефинансирование предварительно полученных кредитов в рамках правительственной программы предприниматели оформили ссуд на сумму 28,6 млрд гривен. На инвестиционные цели традиционно было выдано меньше средств — в общей сложности 10,9 млрд гривен.


В отраслевом разрезе наибольшее количество заемщиков работает в сферах сельского хозяйства (53%); торговли и производства (24%); промышленной переработки (14 %).


Среди самых активных банков-кредиторов — государственные "Приватбанк" (финучреждение выдало по программе 22,7 тысяч) и "Ощадбанк" (8,1 тысяч). Также в тройке лидеров – "Райффайзен Банк Аваль" (5,3 тысяч).


Как известно, програма "Доступные кредиты 5-7-9%" дает возможность бизнесу привлечь до 60 миллионов гривен под 0% на период действия военного времени и один месяц после его отмены. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере миллиарда гривен под пять процентов годовых.


Со временем было расширено программу доступных кредитов на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Такие бизнесмены смогут получить ссуду на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до пяти лет на сумму до 60 миллионов гривен.



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