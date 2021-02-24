2 копейки 1992 года, которые имеют узкий венок, относятся к монетам пробного тиража. Алюминиевые 2 копейки 1992 года, а также из других металлов можно продать нумизматам по очень высокой цене. Об этом рассказывает профильный портал Monety.

Две копейки готовы покупать за 30 тысяч гривен: как отличить редкие монеты - фото из открытых источников

По данным источника, в 1992 году данную монету отчеканили с узким венком, и она являлась пробной. Согласно информации на ресурсе, тираж таких 2 копеек насчитывал приблизительно 20-30 штук.

Сообщается, что 2 копейки 1992 года могут быть выполнены из алюминия, немагнитной или магнитной стали, никелевого сплава, меди. Отмечается, что наиболее дешевой является алюминиевая монета — ее цена колеблется в пределах от 13 до 20 тысяч гривен.





Монеты, которые выполнены из других металлов, ценятся больше. К примеру, четыре года назад на специальном аукционе продали 2 копейки из немагнитной стали за более, чем тысячу долларов.

Существует еще одна разновидность 2 копеек под названием 1АА, и она имеет широкий венок. В 2019 году такие алюминиевые 2 копейки продали на специальном аукционе Виолити за 28 тысяч гривен.

На портале также рассказывают и о копиях редких монет, которые можно продать от 50 до 100 гривен. Сообщается, что довольно часто аферисты выдают подделку за оригинал, продавая ее от 8 до 10 тысяч гривен, к примеру, на OLX.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что монеты номиналом 1 копейка, которые датированы 1992-м годом, коллекционеры готовы покупать от 5 гривен до 15 тысяч. Отличить редкую монету от обычной можно по форме листьев и гравировке зерен.

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