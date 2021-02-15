Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкую копейку

Монеты номиналом 1 копейка, которые датированы 1992-м годом, коллекционеры готовы покупать от 5 гривен до 15 тысяч. Отличить редкую монету от обычной можно по форме листьев и гравировке зерен. Данную информацию обнародовало профильное издание Monety.

Как отличить редкую копейку - фото из открытых источников

На портале сообщается, что 1 копейка 1992 года стоимостью от 10 000 до 15 000 гривен имеет мелкие ягоды, ступенчатую верхушку правого верхнего листа слева и справа, а также разные варианты гравировки зерен. В издании также отметили, что существует похожая разновидность монеты 1.35АЕ, однако она имеет большие ягоды на реверсе, и оценивается в 50-100 гривен.





1 копейка цена которой от 4600 до 7000 гривен имеет крупные ягоды, перемычку между первым и третьим зернами второго колоса, а также закругленную верхушку правого верхнего листа. Если ягоды мелкие — это разновидность 1.11АА, и такая монета ценности не представляет.





На портале также показали, как выглядят монеты, которые оценивают от 600 до 900 гривен. Такая 1 копейка имеет спрямленную верхушку правого верхнего листа, а также мелкие ягоды.





Monety также рассказали, какая цена монет 1992 года в "неродном" металле — известны пробные экземпляры из немагнитной стали, алюминия, латуни, меди, серебра, стоимость которых колеблется от 2 000 до 5 000 гривен.

В издании также отметили, что продать 1 копейку 1992 года можно на украинских аукционах Виолити, Crafta, Форум ИТК и других. Часто монеты продают на известном ресурсе OLX.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как отличить редкие 5 копеек и 10 копеек 1992 года, а также о том, за сколько их можно продать.

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