За 5 копеек готовы платить 5 тысяч: как выглядят редкие монеты, которые ищут коллекционеры

Монеты номиналом 5 копеек 1992 года нумизматы готовы купить от 20 до 6 тысяч гривен. Отличить редкие 5 копеек от дешевой разновидности монет можно с помощью трезубца, начертания цифр даты, формы и расположения ягод. Об этом рассказали на профильном ресурсе Monety.

За 5 копеек заплатят тысячи гривен - фото из открытых источников

Сообщается, что 5 копеек 1992 года, которые коллекционеры готовы купить от 4 до 6 тысяч гривен имеют единицу с хвостиком и гурт с крупной насечкой. У редких монет средний зуб трезубца острый с утолщением, а вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника. На портале отмечают, что точно такие же 5 копеек, но с мелкой насечкой гурта ценности не представляют, их стоимость равна номиналу.





Более дешевые монеты, которые ищут нумизматы, стоят от 2300 до 3500 гривен. Их отличают единица без хвостика, форма тупоугольного треугольника у грозди номер два, а также острый и узкий средний зуб трезубца.





Существуют также монеты, стоимость которых составляет от 20 до 50 гривен. Эти 5 копеек имеют гурт с мелкой насечкой, единицу с хвостиком, немного вытянутые ягоды, зерна второго и третьего колосьев с черенками и острый с утолщением средний зуб трезубца.





На портале также сообщают, что можно дорого продать бракованные монеты, например, 5 копеек с поворотом реверса относительно аверса.

Стоит отметить, что редкие монеты рекомендуют продавать на форумах нумизматов или онлайн-аукционах. Перед продажей лучше определить разновидность монеты, уточнить у специалистов ценная она или нет.

Ранее, интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как отличить редкие 10 копеек. Это можно сделать с помощью изображения герба, количества и размещения ягод и ребер монеты. За некоторые разновидности 10 копеек нумизматы готовы платить от 20 гривен до 14 тысяч.





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