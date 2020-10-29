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Главная Новости Бизнес финансы Джефф Безос потерял за день почти 7 млрд долл. из-за второй волны COVID-19
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Джефф Безос потерял за день почти 7 млрд долл. из-за второй волны COVID-19

Богатейший человек на земле потерял за день 6,8 млрд долл. из-за обвала на фондовых биржах на фоне второй волны COVID-19

сегодня, 14:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава Amazon Джефф Безос потерял вчера, 28 октября, почти 7 млрд долл. из-за обвала на мировых фондовых биржах. Илон Маск и Марк Цукерберг также понесли сильные убытки. Об этом пишет Bloomberg.

Джефф Безос потерял за день почти 7 млрд долл. из-за второй волны COVID-19

Фото: fainaldea

По данным агентства Bloomberg Billionaires Index (BBI), общий доход десяти богатейший людей мира за день снизился на 37,36 млрд долл. Цукерберг и Маск, которые занимают третью и четвертую позиции в рейтинге, лишились 5,75 и 4,24 млрд долл. Билл Гейтс, занимающий вторую строчку, потерял 2,3 млрд. По оценкам Forbes Real-Time, Цукерберг теперь исключен из списка предпринимателей с состоянием больше 100 млрд, а Уорен Баффет уступил в рейтинге индийскому инвестору Мукешу Амбани. 

Аналитики объясняют такое падение распродажами на фондовых биржах, которые вызваны второй волной COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали, что состояние Джеффа Безоса превысило 200 млрд долл.




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