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Экономических причин нет: нардеп прокомментировал падение курса гривны

Народный депутат рассказал, что думает о курсе валют в Украине и падении гривны

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна
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На стабильность национальной валюты влияют настроения украинцев. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-брифинга в стенах Верховной Рады. По его словам, Нацбанк прилагает усилия для стабилизации курса валют. Нардеп убежден, что скоро курс гривны вернется на предыдущие отметки.

Экономических причин нет: нардеп прокомментировал падение курса гривны

Фото иллюстративное / Pixabay

"НБУ делает валютные интервенции ежедневно. За последние недели они нарастили количество денег на продажи долларов. Сейчас готовы выйти (на сумму интервенций – ред.) до 350 млн долларов США, чтобы стабилизировать курс гривны. Меньше людей будут паниковать, органично, что курс будет стабилизироваться. Чем больше людей будет реагировать забирать депозиты, переставать покупать потребительские товары, тем больше будет давления и нагрузки на гривну. Это обычный рыночный процесс спроса и предложения", пояснил нардеп.

Сейчас трудно делать прогнозы, говорит политик, поскольку каждый день появляются какие-то тревожные новости по теме украинско-российского конфликта.

"Если завтра, условно, еще какой-то отрицательный сигнал будет, как было с семьями дипломатов... Только эти новости "стоили" 2 гривны в курсе. Экономических причин нет, это все из-за паники. Поэтому я всем советую не поддаваться панике. Гривна вернется на предыдущие отметки", - отметил Арахамия.

По данным НБУ, по состоянию на 28 января официальный курс гривны к евро составляет 32,34, официальный курс к доллару США 28,99 грн.

Справка. Валютная интервенция – это целенаправленное влияние Нацбанка на валютный рынок и валютный курс. Банк закупает или реализует крупные партии иностранной валюты.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская экономика растет, курс валют стабилен, топлива достаточно. Население должно не подвергаться информационной гибридной войне, ведь это то, к чему стремится Россия и что вредит нашему государству. Об этом сообщил Денис Шмигаль на брифинге.

Эксперты сделали экономический прогноз для Украины на 2022 год и сообщили, какие есть риски, угрозы и перспективы.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1038119016915230
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