Экономических причин нет: нардеп прокомментировал падение курса гривны

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Козлова Альбіна
На стабильность национальной валюты влияют настроения украинцев. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-брифинга в стенах Верховной Рады. По его словам, Нацбанк прилагает усилия для стабилизации курса валют. Нардеп убежден, что скоро курс гривны вернется на предыдущие отметки.
Фото иллюстративное / Pixabay
Сейчас трудно делать прогнозы, говорит политик, поскольку каждый день появляются какие-то тревожные новости по теме украинско-российского конфликта.
По данным НБУ, по состоянию на 28 января официальный курс гривны к евро составляет 32,34, официальный курс к доллару США – 28,99 грн.
Справка. Валютная интервенция – это целенаправленное влияние Нацбанка на валютный рынок и валютный курс. Банк закупает или реализует крупные партии иностранной валюты.
Как сообщал портал "Комментарии", украинская экономика растет, курс валют стабилен, топлива достаточно. Население должно не подвергаться информационной гибридной войне, ведь это то, к чему стремится Россия и что вредит нашему государству. Об этом сообщил Денис Шмигаль на брифинге.
Эксперты сделали экономический прогноз для Украины на 2022 год и сообщили, какие есть риски, угрозы и перспективы.
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