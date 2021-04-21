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Эксперт объяснил, как можно увеличить зарплаты медикам

Радуцкий уверен, что повышение зарплат для врачей зависит от коллективных договоров в медучреждениях Украины

сегодня, 15:36
Автор:

Вечканова Елена

В период коронавирусной пандемии медицинские работники переносят немыслимые ежедневные нагрузки. Во многих странах их обеспечивают необходимой защитой, а также стимулируют работу с помощью заработной платы. По словам руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, чтобы повысить зарплату медикам Украины, следует выполнить всего три шага.

Эксперт объяснил, как можно увеличить зарплаты медикам

Михаил Радуцкий о зарплатах врачей. Фото: Гордон

Как утверждает Радуцкий, сейчас представители отдельных отечественных министерств занимаются откровенным популизмом. К таким заявлениям он относит недавно презентованный Минздравом проект закона, который предполагает повышение "минималки" для врачей до 23 тысяч гривен.

По мнению нардепа, многим чиновникам следует научиться анализировать законы, которые уже действуют в стране. Также Михаил Радуцкий рассказал, какие действенные нормы и вправду могут помочь изменить ставки медицинских работников в сторону увеличения.

Политик говорит, что к улучшению финансового положения украинских врачей способны привести три последовательных действия.

Для начала, утверждает Радуцкий, в Минздраве должны определить процент от тарифа на определенную медуслугу. Эту часть финансов следует отправлять в специальный фонд зарплат медперсонала. При этом нардеп подчеркивает — чиновников Минздрава призывают к подобному шагу весь последний год, но безуспешно.

Далее следует отладить коллективные договора, которые существуют в больницах и госпиталях. По словам Михаила Радуцкого, в таком внутреннем документе можно прописать пункт, который установит баланс между зарплатами администрации и медперсонала. Как вариант — часть общих доходов, получаемых заведением, может отправляться на зарплату.

Также важным шагом в плане повышения зарплат врачам Радуцкий рассматривает сотрудничество больниц и местной власти. Это поможет привлечь новых квалифицированных специалистов, приобретать эксклюзивное оборудование и т.п. Таким образом к персоналу не только за лечением, но и за консультациями пациенты будут обращаться чаще. Увеличение количества услуг населению пропорционально изменит общий доход больниц.

Именно таким способом, уверен Михаил Радуцкий, можно поднять зарплаты украинским работникам медицинской сферы. Нардеп также подчеркнул, что размер таких выплат зависит от общего дохода госбюджета и финансирования Нацслужбы здоровья Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о размерах средней заработной платы в Украине по регионам. Подробности ищите в нашей инфографике.

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Источник: https://t.me/radutsky/681
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