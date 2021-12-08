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Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине в 2022 году

За последние три месяца в большинстве городов спрос на квартиры на вторичном рынке сократился на 30-35%

сегодня, 14:38
Автор:

Елизавета Черных
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До конца 2021 года в самых крупных украинских городах могут наблюдаться несущественные колебания цен на недвижимость в пределах 1% на вторичном рынке. Это является показателем стабилизации стоимости. Об этом изданию UBR рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита. 

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине в 2022 году

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что именно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре сконцентрировано до 60% спроса на жилье. В других областных, и большинстве районных центров в стране к концу уходящего года цены на "вторичке" могут упасть на 3-5%. За последние три месяца в большинстве городов, кроме вышеперечисленных, спрос на квартиры на вторичном рынке сократился на 30-35%. 

Юрий Пита называет такие процессы естественными, поскольку больше половины потенциальных покупателей сосредотачиваются на поиске квартир в городах с развитой инфраструктурой и экономикой, с более высоким уровнем жизни. 

Глава АСНУ считает, что коронавирусная пандемия, экономические процессы на фоне увеличения тарифов и инфляции только обостряют отток покупателей из небольших городов. Однако на стремительное снижение цен на жилье ожидать не стоит, как до конца 2021 года, так и на протяжении 2022. 

За 2021 год, отмечает Пита, даже в небольших городах страны цены на вторичном рынке недвижимости выросли, как минимум, на 5-7%. 

"Вполне естественно, что сокращение спроса является основным фактором для понижения стоимости выставленных на продажу квартир", – сообщает эксперт. 

По словам специалиста, цены могут снижаться медленно и прогнозируемо — резкого скачка не будет. Цены будут "в поиске" своего покупателя. 

Юрий Пита резюмирует, что скорее всего в ближайшие полгода, стоимость квартир может упасть на те же 5-7%. Это значит, что первая половина следующего года по ценам будет сопоставима с началом текущего. 

Ранее "Комментарии" писали, где в Украине самое дорогое и дешевое жилье. 


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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/vtorichka-hotova-snizhat-tseny-hde-podeshevejut-kvartiry-4010172
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