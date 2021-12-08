До конца 2021 года в самых крупных украинских городах могут наблюдаться несущественные колебания цен на недвижимость в пределах 1% на вторичном рынке. Это является показателем стабилизации стоимости. Об этом изданию UBR рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Эксперт отмечает, что именно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре сконцентрировано до 60% спроса на жилье. В других областных, и большинстве районных центров в стране к концу уходящего года цены на "вторичке" могут упасть на 3-5%. За последние три месяца в большинстве городов, кроме вышеперечисленных, спрос на квартиры на вторичном рынке сократился на 30-35%.

Юрий Пита называет такие процессы естественными, поскольку больше половины потенциальных покупателей сосредотачиваются на поиске квартир в городах с развитой инфраструктурой и экономикой, с более высоким уровнем жизни.

Глава АСНУ считает, что коронавирусная пандемия, экономические процессы на фоне увеличения тарифов и инфляции только обостряют отток покупателей из небольших городов. Однако на стремительное снижение цен на жилье ожидать не стоит, как до конца 2021 года, так и на протяжении 2022.

За 2021 год, отмечает Пита, даже в небольших городах страны цены на вторичном рынке недвижимости выросли, как минимум, на 5-7%.

"Вполне естественно, что сокращение спроса является основным фактором для понижения стоимости выставленных на продажу квартир", – сообщает эксперт.

По словам специалиста, цены могут снижаться медленно и прогнозируемо — резкого скачка не будет. Цены будут "в поиске" своего покупателя.

Юрий Пита резюмирует, что скорее всего в ближайшие полгода, стоимость квартир может упасть на те же 5-7%. Это значит, что первая половина следующего года по ценам будет сопоставима с началом текущего.

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