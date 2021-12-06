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Где в Украине самое дорогое и дешевое жилье

Наиболее доступные цены на жилье в Кропивницком

сегодня, 10:43
Автор:

Елизавета Черных
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Самые высокие цены на недвижимость в Украине фиксируют в Киеве. В среднем квадратный метр в столице обойдется почти в 39 тысяч гривен. Об этом говорится в материале "24 канала". 

Где в Украине самое дорогое и дешевое жилье

Где в Украине самое дорогое жилье - фото из открытых источников

Так, по данным dom.ria, в число самых дорогих городов для покупки недвижимости также входят Полтава, Одесса, Днепр , Львов и Харьков. Здесь "квадрат" стоит порядка 25-26 тысяч гривен. 

А вот наиболее доступные цены на жилье в Кропивницком — чуть выше 14 тысяч гривен. 

В тройку украинских городов с самой низкой стоимостью недвижимости также вошли Ивано-Франковск и Хмельницкий — в среднем практически 16 тысяч гривен за квадратный метр. 

В материале отмечается, что цены были сформированы, основываясь на предложениях застройщиков, поэтому могут не отражать реальную картину рынка недвижимости в Украине. 

Напомним, что первые месяцы следующего года на рынке недвижимости ознаменуются стабильностью цен, но уже весной стоимость жилья в Украине может вырасти. Так, за первое полугодие цены могут подскочить на 5%. О причинах читайте в материале издания "Комментарии".  

Ранее на портале также сообщалось, что глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита рассказал, какие изменения жду украинцев на рынке недвижимости. Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на жилье, а также на его аренду. В частности, по словам эксперта, в сегменте аренды жилья в крупных городах страны в октябре-ноябре спрос был реализован практически полностью. По мнению главы АСНУ, на стоимость аренды также повлияет цена коммунальные услуг. 


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Источник: https://economy.24tv.ua/tsini-neruhomist-zrosli-40-za-2-roki-ekonomichni-novini-ukrayini_n1810979
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