Рынок недвижимости в Украине: что будет с ценами на жилье в 2022 году

Первые месяцы 2022 года на рынке недвижимости ознаменуются стабильностью цен, но уже весной стоимость жилья в Украине может вырасти. Так, за первое полугодие цены могут подскочить на 5%. Об этом эксперты в области недвижимости рассказали "24 каналу".

Что будет с ценами на жилье в 2022 году - фото из открытых источников

Среди главных причин подорожания жилой недвижимости — экономическая ситуация в стране (уровень инфляции и ее влияние на себестоимость строительства), уровень спроса на квартиры, развитие ипотеки, а также коронавирусная пандемия.

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, за год цены на недвижимость на "вторичке" в среднем увеличились на 20%, а на первичном рынке — на 20-30%. В крупных украинских городах стоимость выросла больше. За последние несколько месяцев стоимость квартир в небольших городах упала на 3-4% на вторичном рынке.

Основными причинами подорожания жилья в 2021 году эксперты называют инфляцию, вследствие которой выросли цены на стройматериалы и строительные работы, соответственно и себестоимость самого строительства, и рост спроса. Юрий Пита добавил, что сегодня спрос реализован почти на 90%, поэтому в ближайшее время цены на жилье в Украине будут стабильными.

Напомним, что ранее стало известно, где среди городов Украины цены за квадратный метр выше всех. Так, отмечается, что столица продолжает оставаться самым дорогим украинским городом. В других крупнейших городах жилье на первичном рынке можно приобрести дешевле.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита рассказал, какие изменения жду украинцев на рынке недвижимости. Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на жилье, а также на его аренду.









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