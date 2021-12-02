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Цены на жилье в Украине взлетели: сколько стоит "квадрат" в разных городах

Киев продолжает оставаться самым дорогим украинским городом

сегодня, 12:30
Автор:

Елизавета Черных
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По прошествии месяца стоимость квартир в новостройках Киева выросла на 1700 гривен за кв.м, в среднем составив 34,7 тысяч гривен. В тоже время минимальная цена за "квадрат" увеличилась до 22 тысяч гривен. В Киевской области, в Одессе и Львове цены выросли на 500-700 гривен. Такие данные предоставил проект городских исследований "Лун Місто", передает UBR.

Цены на жилье в Украине взлетели: сколько стоит "квадрат" в разных городах

Цены на жилье в Украине взлетели: сколько стоит "квадрат" в разных городах - фото из открытых источников

Отмечается, что столица продолжает оставаться самым дорогим украинским городом. В других крупнейших городах жилье на первичном рынке можно приобрести дешевле. Кроме того, районом, где жилье стоит дороже всего называют Печерский. 

Например, во Львове стоимость квадратного метра подскочила за месяц на 600 гривен, и сейчас в среднем составляет 20,9 тысяч гривен. Минимальная в свою очередь — 14 тысяч гривен. 

В Одессе "квадрат" стоит дороже. Средняя цена на протяжении месяца выросла на 700 гривен, до 22,2 тысяч. Минимальная стоимость -  до 16,2 тысяч гривен. 

Отметим, что большинство украинцев хотят обзавестись собственной жилой недвижимостью, на которую, в свою очередь, придется потратить немалые средства. При этом ипотечные ставки в Украине достаточно высоки. Сколько жителям крупных украинских городов нужно копить на квартиру — читайте в материале. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита рассказал, какие изменения жду украинцев на рынке недвижимости. Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на жилье, а также на его аренду. Так, он отмечает, что в сегменте аренды жилья в крупных городах страны в октябре-ноябре спрос был реализован практически полностью


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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/tseny-na-zhile-v-novostrojkakh-opjat-poshli-vverkh-skolko-stoit-kvadrat-v-raznykh-horodakh-4010006
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