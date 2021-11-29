Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита отмечает, что цена на аренду жилой недвижимости в ближайшие три-четыре месяца будет демонстрировать стабильность. По словам эксперта, в сегменте аренды жилья в крупных городах страны в октябре-ноябре спрос был реализован практически полностью. Об этом специалист сообщил изданию "Комментарии".

Аренда жилья в Украине: эксперт рассказал, как изменятся цены - фото из открытых источников

"Очевидно, что ввиду сезонности, стоимость аренды квартир в ближайшие три-четыре месяца будет оставаться достаточно стабильной. Незначительные ценовые изменения, не превышающие 1-2%, возможны преимущественно в сегменте малогабаритных квартир советской застройки в удачных локациях. Именно такие квартиры пользуются спросом у более 60% всех арендаторов", – говорит Юрий Пита.

По мнению главы АСНУ, на стоимость аренды также повлияет цена коммунальные услуг. Эксперт отмечает, что собственники квартир вместе с арендаторами надеются на то, что тарифы, например, на отопление и электроэнергию останутся без существенных изменений. В случае же резкого подорожания "коммуналки", не исключено, что собственники и арендаторы будут искать компромисс по стоимости проживания в квартире.

"Еще месяц назад мы говорили о том, что некоторые собственники могут предоставить незначительные скидки арендаторам на время отопительного сезона. Но такие скидки вряд ли где-то будут декларироваться. К тому же, они возможны при условии проживания квартиросъемщиков в арендуемой квартире не менее трех-четырех лет. Но даже такие случаи возможны только в 7% от всех арендуемых квартир. Ну, а ситуация с ростом тарифов станет понятна в ближайшие две-три недели".

Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на декабрь и обозримое будущее и рассказали, чего ждать украинцам и почему.





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