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Елизавета Черных
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита отмечает, что цена на аренду жилой недвижимости в ближайшие три-четыре месяца будет демонстрировать стабильность. По словам эксперта, в сегменте аренды жилья в крупных городах страны в октябре-ноябре спрос был реализован практически полностью. Об этом специалист сообщил изданию "Комментарии".
Аренда жилья в Украине: эксперт рассказал, как изменятся цены - фото из открытых источников
По мнению главы АСНУ, на стоимость аренды также повлияет цена коммунальные услуг. Эксперт отмечает, что собственники квартир вместе с арендаторами надеются на то, что тарифы, например, на отопление и электроэнергию останутся без существенных изменений. В случае же резкого подорожания "коммуналки", не исключено, что собственники и арендаторы будут искать компромисс по стоимости проживания в квартире.
Ранее эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на декабрь и обозримое будущее и рассказали, чего ждать украинцам и почему.
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