Тарифы на коммунальные услуги в Украине: ситуация сегодня и прогноз на ближайшее время

Эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на декабрь и обозримое будущее и рассказали, чего ждать украинцам и почему.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - фото из открытых источников

Пообещав местным бюджетам компенсацию разницы цены газа в тарифе на тепло, центральная власть повела себя крайне цинично

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич акцентирует, что в декабре не следует ожидать резкого, существенного изменения тарифов на ЖКУ. Разве что в отдельных регионах, возможно, местные власти и эксплуатирующие организации примут решение о повышении квартплаты как таковой.

"Напомню, что центральная власть, по сути, ограничила тарифы на газ в рамках годового регулирования рынка (т.н. "годовой тариф" от Нафтогаза). Львиная доля потребителей будет его покупать в пределах 8 грн за кубометр – без услуг по доставке. Тарифы на электроэнергию также зафиксированы, как минимум, на протяжении текущего отопительного сезона. Если бы власть это не сделала, отпустив на волю биржи (как предусмотрено законодательством Украины), то последствия были бы крайне печальными – вплоть до массовых акций протеста", – поясняет эксперт.

Другое дело, продолжает он, что пообещав местным бюджетам компенсацию разницы цены газа в тарифе на тепло (а это около 30 млрд грн за отопительный сезон), центральная власть повела себя крайне цинично.

"Она фактически лишила местные бюджеты так называемых бюджетов развития. Всё, что можно было за эти деньги построить, отремонтировать (особенно это касается небольших населенных пунктов) потратят на вот это самое покрытие разницы. И это будет серьезный удар по местным общинам, – прогнозирует Дмитрий Марунич. – Центральная власть как бы снимает с себя ответственность. Говорит: мы вам вот компенсацию этой разницы обещаем, чтобы не поднимать тарифы на тепло в регионах, но вы ее, пожалуйста, изыщите, в том числе за счет ваших бюджетов, в том числе бюджетов развития".

По мнению эксперта, самый большой вопрос – что будет делать власть после окончания отопительного сезона 2021-2022.

На сколько, как быстро – вопросы открытые. И думаю, даже в Кабмине и Офисе президента на них сейчас ответа не имеют", – констатирует Дмитрий Марунич. "В новом Меморандуме с МВФ уже зафиксированы требования (и украинские власти на это согласились), по которым тарифы на ЖКУ и энергоносители после окончания отопительного сезона будут повышаться.

Уже с 2022 года искусственное удержание тарифов станет невозможным. И всё будет дорожать

Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно предупреждает, что украинцев ожидает рост тарифов практические на все коммунальные услуги. Но – с будущего года. И постепенно.

"Так, тарифы на электроэнергию будут расти ежегодно на 20-25%. Первое такое подорожание произойдет лишь по окончанию этого отопительного сезона. Основной причиной, почему повышается цена на 1 киловатт-час (кВт/ч) электроэнергии – необходимость привести данный тариф к экономически обоснованному уровню", – поясняет Кристина Ненно.

По ее словам, до 30 апреля 2022 года у нас действует фиксированная цена, утвержденная Кабмином, в размере 1,44 грн за 1 кВт/ч для домохозяйств, которые потребляют до 250 кВт/ч в месяц. Если больше – платить нужно будет уже 1,68 грн за кВт/ч.

До конца 2022 года прогнозируется уже 1,73-1,8 грн за 1 кВт/ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч, а 2,02 — 2,10 грн – для тех, кто потребляет больше.

До конца 2023 года: 2,08-2,25 и 2,42-2,62 – соответственно.

До конце 2024-го – 2,50-2,81 грн за кВт/ч (кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц) и 2,90 — 3,27, для тех, кто превысит лимит.

"Суммарное повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в течение трех лет составит 20-45%, а для бизнеса – 50-75%", – подытоживает эксперт.

По теплу и горячему водоснабжению экономически обоснованный тариф для бытовых потребителей также равняется повышению на 50-70%, отмечает Кристина Ненно. Она подчеркивает, что уже с 2022 года искусственное удержание тарифов станет невозможным. И всё будет дорожать.

"В данный момент люди не получают шокирующих платежек, потому что происходит компенсация за счет местного бюджета или за счет выделения дополнительных средств из госбюджета, чтобы покрыть все дополнительные траты", – поясняет эксперт.

Она также предупреждает, что подорожание услуг ЖЭКов, управляющих компаний состоится уже в следующем году, ориентировочно на 10%. Это связано с тем, что с 1 декабря 2021 года произойдет рост минимальной зарплаты.

"На водоканал прогнозируется удорожание на 20-25%. Также ожидается повышение тарифов на газ для частного сектора на 15-20%. А вот газ для теплокоммунэнерго подорожает на 30-50%, – продолжает Кристина Ненно. – Но все решения по удорожанию тарифов принимает комиссия Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. сокращённо (НКРЭКУ), которая будет рассматривать это предложение в декабре на будущий год. И если решение о повышении тарифов будет принято в декабре, то новые тарифы будут действовать уже с 1 января 2022 года, а не после окончания отопительного сезона. На данный же момент все тарифы остаются действующими, согласно постановлению Кабмина".

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