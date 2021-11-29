Тарифы на коммунальные услуги в Украине: ситуация сегодня и прогноз на ближайшее время

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Елизавета Черных
Эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на декабрь и обозримое будущее и рассказали, чего ждать украинцам и почему.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине - фото из открытых источников
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич акцентирует, что в декабре не следует ожидать резкого, существенного изменения тарифов на ЖКУ. Разве что в отдельных регионах, возможно, местные власти и эксплуатирующие организации примут решение о повышении квартплаты как таковой.
Другое дело, продолжает он, что пообещав местным бюджетам компенсацию разницы цены газа в тарифе на тепло (а это около 30 млрд грн за отопительный сезон), центральная власть повела себя крайне цинично.
По мнению эксперта, самый большой вопрос – что будет делать власть после окончания отопительного сезона 2021-2022.
Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно предупреждает, что украинцев ожидает рост тарифов практические на все коммунальные услуги. Но – с будущего года. И постепенно.
По ее словам, до 30 апреля 2022 года у нас действует фиксированная цена, утвержденная Кабмином, в размере 1,44 грн за 1 кВт/ч для домохозяйств, которые потребляют до 250 кВт/ч в месяц. Если больше – платить нужно будет уже 1,68 грн за кВт/ч.
До конца 2022 года прогнозируется уже 1,73-1,8 грн за 1 кВт/ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч, а 2,02 — 2,10 грн – для тех, кто потребляет больше.
До конца 2023 года: 2,08-2,25 и 2,42-2,62 – соответственно.
До конце 2024-го – 2,50-2,81 грн за кВт/ч (кто потребляет менее 250 кВт/ч в месяц) и 2,90 — 3,27, для тех, кто превысит лимит.
По теплу и горячему водоснабжению экономически обоснованный тариф для бытовых потребителей также равняется повышению на 50-70%, отмечает Кристина Ненно. Она подчеркивает, что уже с 2022 года искусственное удержание тарифов станет невозможным. И всё будет дорожать.
Она также предупреждает, что подорожание услуг ЖЭКов, управляющих компаний состоится уже в следующем году, ориентировочно на 10%. Это связано с тем, что с 1 декабря 2021 года произойдет рост минимальной зарплаты.
"На водоканал прогнозируется удорожание на 20-25%. Также ожидается повышение тарифов на газ для частного сектора на 15-20%. А вот газ для теплокоммунэнерго подорожает на 30-50%, – продолжает Кристина Ненно. – Но все решения по удорожанию тарифов принимает комиссия Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. сокращённо (НКРЭКУ), которая будет рассматривать это предложение в декабре на будущий год. И если решение о повышении тарифов будет принято в декабре, то новые тарифы будут действовать уже с 1 января 2022 года, а не после окончания отопительного сезона. На данный же момент все тарифы остаются действующими, согласно постановлению Кабмина".
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