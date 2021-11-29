Большинство украинцев хотят обзавестись собственной жилой недвижимостью, на которую, в свою очередь, придется потратить немалые средства. При этом ипотечные ставки в Украине достаточно высоки. Портал "Слово и дело" подсчитал, сколько жителям крупных украинских городов нужно копить на квартиру.

Сколько придется откладывать, чтобы обзавестись квартирой в разных городах Украины - фото из открытых источников

Отмечается, что подсчет велся путем анализа средней зарплаты в разных областных центрах страны по состоянию на ноябрь 2021 года, а также средней цены на однокомнатные квартиры на первичном рынке недвижимости площадью 40 квадратных метров.

Так, дольше всего на квартиру будут откладывать жители Львова. Чтобы стать владельцем квартиры, необходимо собрать 100 средних заработных плат (13 тысяч гривен). Если каждый месяц откладывать эту сумму, то купить квартиру во Львове можно будет через восемь лет и четыре месяца.

Около восьми лет потребуется, чтобы купить однушку в Одессе. Средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке приблизительно 1,13 млн гривен, что равно 93 средним зарплатам жителей города.

Чтобы купить квартиру в Киеве, придется отложить 71 среднюю заработную плату, что займет практически шесть лет. Средняя цена квартиры с одной комнатой в столице составляет 1,45 млн. Отмечается, что средняя зарплата киевлян — 20,6 тысяч гривен.

Если отложить 69 средних зарплат в Харькове, то квартиру также можно приобрести почти за шесть лет. Однако цена жилья там гораздо ниже — 870 тысяч гривен за однокомнатную квартиру при средней зарплате в 12,6 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" писал, что будет с ценами на жилье в Украине в декабре. Своим экспертным мнением поделился глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Юрий Пита.

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