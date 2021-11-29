Рынок недвижимости в Украине: что будет с ценами на жилье в декабре

Рынок недвижимости (продажа, аренда) в декабре. Как и почему может измениться (тот же фактор ковида, локдауна, тарифов)? Какие важные решения может принять власть (как позитивные, так и негативные)? Своим экспертным мнением с порталом "Комментарии" поделился президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Рынок недвижимости в Украине: озвучен прогноз цен на жилье в декабре - фото из открытых источников

Так, глава АСНУ считает, что в декабре на рынке недвижимости вряд ли произойдет какой-то ощутимый всплеск активности покупателей.

"Даже психологические особенности ряда покупателей, которые намерены купить недвижимость именно в этом году, чтобы не переносить решение на следующий, существенно не повлияют на уровень спроса", – отмечает он.

По словам эксперта, с одной стороны, стремительный рост цен, который наблюдался со второй половины 2020 и до сентября 2021 года, уже превысил ожидания и финансовые возможности потенциальных покупателей.

"Сокращение сделок, по мнению АСНУ, напрямую связано именно со сложившимися ценами, – поясняет Юрий Пита. – В Украине до сих пор не так эффективно работают "источники" пополнения спроса, как то, например, ипотечные программы. Для того, чтобы повысить "ресурс" покупателей, количество сделок по ипотеке в общей структуре продаж должно составлять, как минимум 15-20%. На сегодняшний день при помощи кредитов приобретается всего лишь 5-7% квартир (это с учетом госпрограммы "Доступное жилье")".

С другой стороны, продолжает президент АСНУ, снижение спроса, как на первичном, так и на вторичном рынках, связано с карантинными ограничениями. И части потенциальных покупателей легче переждать активную фазу пандемии и перенести покупку на один-два месяца.

"Поэтому вполне логичным будет то, что стоимость жилья в декабре будет оставаться стабильной, – подчеркивает Юрий Пита. – Если говорить о падении спроса более детально, то на вторичном рынке в ноябре, в зависимости от качественных характеристик квартир, от состояния дома и его расположения, покупательская активность в самых крупных городах снизилась на 10-15%. На первичном же рынке, снижение спроса в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове составило более 20%. Кстати, АСНУ еще в июле прогнозировала, что после периода активного роста стоимости жилья непременно наступит фаза ценовой стабилизации, которая может продлиться от четырех до шести месяцев. Ее длительность, опять-таки, будет зависеть от пандемии, уровня платежеспособного спроса, общей экономической и политической ситуации в стране".

По словам эксперта, в сегменте аренды жилья в крупных городах страны в октябре-ноябре спрос был реализован практически полностью.

"Очевидно, что ввиду сезонности, стоимость аренды квартир в ближайшие 3-4 месяца будет оставаться достаточно стабильной. Незначительные ценовые изменения, не превышающие 1-2%, возможны преимущественно в сегменте малогабаритных квартир советской застройки в удачных локациях. Именно такие квартиры пользуются спросом у более 60% всех арендаторов, – говорит Юрий Пита. – По моему мнению, на стоимость аренды также окажет влияние стоимость коммунальных услуг. Можно сказать, что собственники квартир вместе с арендаторами надеются на то, что тарифы, например, на отопление и электроэнергию останутся без существенных изменений. В случае же резкого подорожания "коммуналки", не исключено, что собственники и арендаторы будут искать компромисс по стоимости проживания в квартире. Еще месяц назад мы говорили о том, что некоторые собственники могут предоставить незначительные скидки арендаторам на время отопительного сезона. Но такие скидки вряд ли где-то будут декларироваться. К тому же, они возможны при условии проживания квартиросъемщиков в арендуемой квартире не менее трех-четырех лет. Но даже такие случаи возможны только в 7% от всех арендуемых квартир. Ну, а ситуация с ростом тарифов станет понятна в ближайшие две-три недели".

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