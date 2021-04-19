Эксперт рассказал о выгодах для ОПЗ от проведения конкурса по выбору давальческого сырья

Одесский припортовый завод проводит новый конкурс по выбору поставщика давальческого сырья, начатый 29 марта. Согласно условиям конкурса новый давалец должен повысить плату для завода за переработку газа и увеличить поставки топлива, отмечает экономист Виктор Скаршевский в материале на портале "Корреспондент".

Виктор Скаршевский. Фото из открытых источников

“Так как ОПЗ имеет возможности для наращивания объемов производства, увеличена норма поставок газа, которую должен ежемесячно обеспечить давалец. При условии работы двух агрегатов по производству карбамида и двух аммиачных агрегатов давалец должен ежемесячно поставлять 100-120 млн кубометров газа, что позволит произвести до 52 тыс. тонн товарного аммиака и более 85 тыс. тонн карбамида.

Также повышен минимальный размер платы за переработку сырья, что позволит заводу получить дополнительный финансовый ресурс. Согласно новым условиям, за тонну аммиака ОПЗ получит минимум 42 доллара, за тонну карбамида — минимум 61 доллар без учета дополнительной премии, высчитываемой по специальной формуле”, — отмечает Скаршевский.

Также указывается, что руководство ОПЗ при разработки условий конкурса выдвинуло к его участникам жесткие антикоррупционные требования. Как утверждает Скаршевский, это сделано “для недопущения возврата завода под прямой либо опосредованный контроль олигархических групп и минимизации рисков работы с коммерческим структурами, имеющими непрозрачную структуру собственности”.

По словам Скаршевского, давальческий механизм на данный момент является наиболее реалистичным для обеспечения бесперебойной работы ОПЗ:

“В рамках давальческого контракта ОПЗ получает фиксированную плату за переработку природного газа и обладает гарантированным каналом сбыта произведенной продукции, при этом все риски относительно волатильности котировок на газ, карбамид и аммиак берет на себя давалец.

Как утверждают в своих заявлениях руководители ОПЗ, одна из приоритетных задач — не дать заводу остановиться. Пока что эта задача выполняется, что в условиях острой рецессии украинской промышленности, усилившейся с 2019 года, уже немало.



Уже в самое ближайшее время станет известно имя нового давальца для ОПЗ. В результате ОПЗ должен получить гарантию загрузки производственных мощностей, а государство, как текущий собственник завода, рост капитализации ОПЗ накануне стартующей большой приватизации”.

Ко второму этапу конкурса, который состоится на бирже “Полонекс” допущены 7 компаний. Как указывает Скаршевский, механизм электронного аукциона исключает влияние человеческого фактора и ангажированность.

ОПЗ входит в перечень объектов большой приватизации.

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