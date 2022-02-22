Эксперты рассказали, когда ожидать дальнейший рост биткоина и как на его курс влияет ситуация в Украине

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Людмила Слободенюк
Издание CNBC записало интервью с соучредителем одной из крупнейших бирж мира Huobi – Ду Цзюня. Он рассказал журналистам, когда можно будет ожидать роста главной криптовалюты мира и что на это влияет. Передает портал "Комментарии".
Курс биткоина. Фото из открытых источников
По мнению Ду Цзюня, высоких цен на криптовалюту не следует ожидать вплоть до 2024 года, а возможно и до 2025 года.
Напомним, в 2021 году цена за монету биткоина выросла до 68 тысяч долларов. На сегодняшний день цена составляет 36 350 долларов. Стоимость биткоина начала падать после новости о признании Россией самопровозглашенных республик Л/ДНР. Это самая низкая цена за последние две недели.
Соучредитель Huobi также в интервью также добавил, что цена главной криптовалюты достаточно чувствительна к геополитическим процессам в мире.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Великобритания ответила санкциями на признание Россией независимости Л/ДНР. О новых санкциях объявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате сообществ. По его словам, санкции будут касаться Геннадия Тимченко, Игоря Ротенберга и Бориса Ротенберга. Их активы в Великобритании заморозят, а въезд в страну запретят. Также под санкции попадут пять российских банков. По данным СМИ, это "Черноморский банк развития и реконструкции", "Банк Россия", "Промсвязьбанк", "Генбанк", "Индустриальный сберегательный банк".Читайте также: Восстановить РФ в пределах Российской империи: Путин сделал заявление
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