Эксперты рассказали, когда ожидать дальнейший рост биткоина и как на его курс влияет ситуация в Украине

Издание CNBC записало интервью с соучредителем одной из крупнейших бирж мира Huobi – Ду Цзюня. Он рассказал журналистам, когда можно будет ожидать роста главной криптовалюты мира и что на это влияет. Передает портал "Комментарии".

Курс биткоина. Фото из открытых источников

По мнению Ду Цзюня, высоких цен на криптовалюту не следует ожидать вплоть до 2024 года, а возможно и до 2025 года.

"Здесь все работает циклами. Подобное происходило в 2016 году — биткоин показал рост в 2017, затем в 2020 году и показал рекорд цены в 2021. Следующий раз так называемый "халвинг" произойдет только в 2024 году и к этому времени мощного роста цены ждать не стоит ", — объясняет Цзюнь.

Напомним, в 2021 году цена за монету биткоина выросла до 68 тысяч долларов. На сегодняшний день цена составляет 36 350 долларов. Стоимость биткоина начала падать после новости о признании Россией самопровозглашенных республик Л/ДНР. Это самая низкая цена за последние две недели.

Соучредитель Huobi также в интервью также добавил, что цена главной криптовалюты достаточно чувствительна к геополитическим процессам в мире.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Великобритания ответила санкциями на признание Россией независимости Л/ДНР. О новых санкциях объявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате сообществ. По его словам, санкции будут касаться Геннадия Тимченко, Игоря Ротенберга и Бориса Ротенберга. Их активы в Великобритании заморозят, а въезд в страну запретят. Также под санкции попадут пять российских банков. По данным СМИ, это "Черноморский банк развития и реконструкции", "Банк Россия", "Промсвязьбанк", "Генбанк", "Индустриальный сберегательный банк".

Читайте также:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!