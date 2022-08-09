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Эксперты рассказали, куда украинцам лучше всего инвестировать свои средства

Куда можно инвестировать десять тысяч долларов и миллион

сегодня, 11:11
Автор:

Денис
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Эксперты рассказали, куда украинцам лучше всего инвестировать свои средства

Инвестиции

Куда инвестировать свои средства рядовому гражданину Украины в 2022/2023 годах? Об этом говорили эксперты в ходе дискуссии "Инвестиции в Украину во время войны" на портале "Комментарии"

Эксперты дали свои советы о том, куда можно человеку в Украине инвестировать свои средства, если у него есть, к примеру, свободных 10 тысяч долларов и один миллион долларов. 

Основатель наблюдательного совета EFI Group и сооснователь Украинского института будущего Игорь Лиски верит, что первые 10 тысяч долларов нужно инвестировать в себя. 

"Я советую 10 тысяч долларов в первую очередь вложить в себя в свое образование, то есть в какие-то свои скилы. Если нет английского — выучить английский обязательно это то что необходимо, потому что Украина уже точно будет частью Европейского Союза, частью Западной цивилизации, поэтому в первую очередь, чтобы понимать, чтобы общаться, чтобы привлекать инвестиции, иметь хорошую работу, я бы посоветовал инвестировать в себя, в образование, самообразование и знания иностранных языков. Что касается миллиона долларов это уже другая история. Сейчас главное его не потерять. Если доступ есть к финансовым рынкам я бы инвестировал в золото, я бы вкладывал а такие компании, акции компаний, которые не рискованные, которые точно удержаться такие системообразующие компании. Я вижу, что сейчас самый подготовленный рынок именно американский. Я верю, что они меньше всего пострадают. Они больше всего подготовлены и к энергетическому кризису и к инфляционному", — Игорь Лиски. 

Участники дискуссии поддержали мнение Игоря Лиски о том, что первые 10 тысяч долларов нужно инвестировать в себя, а что касается больших средств то, например, основатель First Kiyv Investment Club Иван Компан рассуждает следующим образом: 

"Если речь идет о финансовых инвестициях, то я всегда был поклонником ликвидных инвестиций поэтому если иметь миллион частями в индексный фонд привязанный к индексу Standard & Poor's 500 — наибольший индекс Нью-йоркской фондовой биржи. И так уже с годами вы станете богаче", — Иван Компан. 

Глава Украинской ассоциации венчурного и частного капитала Андрей Колодюк поделился своим опытом касаемо инвестиций.

"Если мы говорим о более существенных инвестициях, то я последние более двадцати лет инвестирую только в украинских предпринимателей и всех к этому привлекаю", — Колодюк. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HlMOmviBY-k
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