Эксперт рассказал, когда взлетит курс Bitcoin: сколько будет стоить криптовалюта



















Курс главной цифровой валюты Bitcoin продолжает снижаться. Эксперты рассказали о том, когда произойдет смена тренда и при каких условиях. Об этом рассказал известный криптостратег Николас Мертен на своем официальнмо YouTube-канале.

Bitcoin. Фото из открытых источников

Нена биткоина продолжает снижаться и в настоящее время составляет примерно 35 тысяч долларов за одну монету. По мнению экспертов, актив должен преодолеть определенные ценовые уровни, для того чтобы курс начал вновь расти.

Согласно прогнозам Николаса Мертена, в конце 2022 года BTC может торговаться на уровне 200 тысяч долларов. Он уверен, что это произойдет если капитализация данной криптовалюты сможет удержаться выше 600 миллиардов долларов.

Снижение цены биткоина Мартен называет нормальным здоровым откатом после стремительного роста в прошлом году.

Свою точку зрения аналитик объяснил тем, что все ралли происходят после коррекций и часто подстегиваются покупками биткоина по сильно заниженным рыночным ценам.



Для справки: Николас Мертен является известным криптостратегом, а на его канале насчитывается более 500 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что хакеры атаковали министерство иностранных дел Канады. Кого обвиняют в киберпреступлении, выявленном 19 января.

Также сайт "Комментарии" писал о том, как напряженность между Россией и Украиной повлияла на мировых инвесторов. Падение азиатских рынков: как напряженность между Россией и Украиной повлияла на мировых инвесторов. Отмечается, что между тем, американские акции резко выросли.

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