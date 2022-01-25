Падение азиатских рынков: как напряженность между Россией и Украиной повлияла на мировых инвесторов

Азиатские акции упали во вторник, 25 января, после резко нестабильного дня на Уолл-стрит, вызванного беспокойством по поводу планов Федеральной резервной системы США повысить процентные ставки на фоне напряженности в Украине. Об этом сообщает CNN.

Уолл-стрит - фото из открытых источников

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона резко упали во время утренней торговли: австралийский S&P/ASX 200 и японский стандарт Nikkei снизились на 2,9% и 1,9% соответственно. Южнокорейский Kospi свалился на 2,3%.

Китайские рынки были более приглушены, а контрольный индекс Shanghai Composite снизился на 0,7%. Гонконгский индекс Hang Seng свалился на 1,6%.

Падение на азиатских рынках произошло после того, как Европа в понедельник, 24 января, пережила значительную распродажу из-за обострения опасений по поводу возможности российского вторжения в Украину. Французский CAC 40 и немецкий DAX упали на 4% и 3,8% соответственно, в то время как лондонский FTSE 100 упал на 2,6%.

Между тем, американские акции резко выросли, поскольку инвесторы пытались разобраться во многих вопросах, от геополитической напряженности до предстоящего заседания ФРС и сезона доходов. Продолжающийся страх перед инфляцией также сохраняется.

Трейдеры с тревогой наблюдают за ситуацией в Украине, поскольку нарастают опасения, что в страну может вторгнуться Россия.

По словам Майкла Хьюсона, главного аналитика CMC Markets, новость о том, что Соединенные Штаты и Великобритания отзывают часть сотрудников из местных посольств, вызвало опасения по поводу эскалации ситуации.

"Это дало европейским рынкам действительно резкое понижение", – сказал он CNN Business.

В Соединенных Штатах "акции пытались возобновиться после масштабного падения в понедельник, возникшего из-за роста страхов агрессивного ужесточения ФРС и опасения российского вторжения в Украину", – сказал Эдвард Мойя, старший аналитик американского рынка Oanda.

Эдвард Мойя отметил в отчете клиентам, что настроения также распространились на нефтяной рынок.

Нефть Brent, мировой стандарт, во вторник, 25 января, подорожала на 0,7% до 86,89 доллара за баррель.

Неопределенность в планах ФРС довела Уолл-стрит до худшей недели с начала пандемии.

Как сообщали ранее "Комментарии", боевой дух инвесторов в еврозоне вырос в январе, поскольку не ожидается, что экономическая динамика замедлится, несмотря на новые штаммы вируса и рост количества случаев заражения коронавирусными инфекциями.

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