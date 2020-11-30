Еще немного и 20 тысяч: Bitcoin обновил рекорд 2017 года

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Татьяна Веремеева
2020 год для криптовалюты Bitcoin стал очень удачным. Ее
стоимость в последний день осени достигла до 19 860 долларов за Bitcoin,
что стало самой высокой ценой в истории. Таким образом, сегодня был побит
предыдущий рекорд, который был достигнут в 2017 году, когда стоимость одной монетки
достигала 19 783 долл. Об этом пишет CNN.
Bitcoin взлетел более чем на 175% с конца 2019 года. В марте цены упали ниже 4000 долл. за монету, но криптовалюта довольно быстро восстановилась.
Кроме того, платежные гиганты Square и PayPal теперь позволяют своим клиентам покупать и продавать Bitcoin. Гигант по управлению капиталом Fidelity запускает Bitcoin-фонд для богатых инвесторов. Фьючерсные контракты Bitcoin даже торгуются на Чикагской товарной бирже.
Напомним, 26 октября, была зафиксирована самая массовая Bitcoin-транзакция в размере 88 857 биткоинов. Согласно текущему курсу, эта транзакция эквивалентна 1,15 млрд долл. Сделка была разделена на две части: 43 185 биткоинов отправили на один адрес и 45 671 – на второй.
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