Зафиксирована самая большая Bitcoin-транзакция в истории

Вчера, 26 октября, была зафиксирована самая массовая Bitcoin-транзакция в размере 88 857 биткоинов. Согласно текущему курсу, эта транзакция эквивалентна 1,15 млрд долл. Сделка была разделена на две части: 43 185 биткоинов отправили на один адрес и 45 671 – на второй. Об этом сообщает CryptoTicker.



Издание сообщает, что это самая крупная сделка в долларовом эквиваленте. До этого самая крупная сделка произошла в апреле 2020 года – на 1,1 млрд долл. Тогда были проданы 161 500 биткоинов.

Это была одна из крупнейших Bitcoin-транзакций в истории, однако самая большая с точки зрения только Bitcoin произошла 16 ноября 2011 года, когда в одной транзакции были переведены 500 000 биткоинов. Кто осуществил транзакцию до сих пор не известно, но тогда сделка составила всего 1,13 млн долл.

Ранее "Комментарии" писали, что после того, как система онлайн-платежей PayPal объявила о запуске расчетов криптовалютами, стоимость Bitcoin резко подскочила. PayPal заявляет, что ее новый сервис даст клиентам возможность хранить и обменивать криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin с помощью цифрового кошелька компании, который позволяет людям совершать покупки онлайн, запрашивать и отправлять деньги.

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