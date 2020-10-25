Стоимость Bitcoin резко выросла: названы причины

После того, как система онлайн-платежей PayPal объявила о запуске расчетов криптовалютами, стоимость Bitcoin резко подскочила на 5%. Об этом пишет CNN.



По состоянию на вечер субботы стоимость Bitcoin составляет 13 128 долларов.

PayPal заявляет, что ее новый сервис даст клиентам возможность хранить и обменивать криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin с помощью цифрового кошелька компании, который позволяет людям совершать покупки онлайн, запрашивать и отправлять деньги.

Американские клиенты компании получат доступ к крипто-сервисам в ближайшие недели, но они не смогут оплачивать продукты и услуги с помощью криптовалюты до начала 2021 года. Клиенты Venmo PayPal и некоторые международные потребители не будут иметь криптоуслуг до первой половины 2021 года.

Инвесторы положительно отреагировали на новости в среду, так как цена акций PayPal резко выросла на открытии торгов. Акции компании выросли более чем вдвое с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах в середине марта.

Пандемия вызвала бум в индустрии онлайн-платежей и таких компаниях, как PayPal, Square) и Venmo, которые принадлежат PayPal, потому что многие потребители, опасающиеся коронавируса, избегают использования физических наличных денег.

PayPal-не единственная крупная компания, делающая ставку на расчеты криповалютами. В начале этого месяца Square потратила 50 миллионов долларов на покупку более 4700 биткоинов. Главный финансовый директор Square Амрита Ахуджа заявила журналистам в то время, что компания считает, что Bitcoin уже в ближайшем будущем может стать более распространенным.

Напомним, майнерам осталось добыть 2,5 млн Bitcoin.

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