Стоимость Bitcoin резко выросла: названы причины

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Татьяна Веремеева
После того, как система онлайн-платежей PayPal
объявила о запуске расчетов криптовалютами, стоимость Bitcoin резко
подскочила на 5%. Об этом пишет CNN.
По состоянию на вечер субботы стоимость Bitcoin
составляет 13 128 долларов.
PayPal заявляет, что ее новый сервис даст клиентам
возможность хранить и обменивать криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и
Litecoin с помощью цифрового кошелька компании, который позволяет людям
совершать покупки онлайн, запрашивать и отправлять деньги.
Американские клиенты компании получат доступ к
крипто-сервисам в ближайшие недели, но они не смогут оплачивать продукты и
услуги с помощью криптовалюты до начала 2021 года. Клиенты Venmo PayPal и
некоторые международные потребители не будут иметь криптоуслуг до первой
половины 2021 года.
Инвесторы положительно отреагировали на новости в среду,
так как цена акций PayPal резко выросла на открытии торгов. Акции компании
выросли более чем вдвое с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах в середине марта.
Пандемия вызвала бум в индустрии онлайн-платежей и таких
компаниях, как PayPal, Square) и Venmo, которые принадлежат PayPal, потому что
многие потребители, опасающиеся коронавируса, избегают использования физических
наличных денег.
PayPal-не единственная крупная компания, делающая ставку
на расчеты криповалютами. В начале этого месяца Square потратила 50 миллионов
долларов на покупку более 4700 биткоинов. Главный финансовый директор Square
Амрита Ахуджа заявила журналистам в то время, что компания считает, что Bitcoin
уже в ближайшем будущем может стать более распространенным.
Напомним, майнерам осталось добыть 2,5 млн Bitcoin.
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