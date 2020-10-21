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PayPal добавит возможность совершать покупки за криптовалюту

Международная платежная система пока будет работать только с самыми популярными криптовалютами

сегодня, 18:48
Автор:

Татьяна Веремеева

PayPal Holdings Inc. присоединилась к рынку криптовалют, позволив клиентам покупать, продавать и хранить биткоины и другие виртуальные валюты, используя онлайн-кошельки международной платежной системы. Об этом пишет Reuters.

PayPal добавит возможность совершать покупки за криптовалюту

Клиенты PayPal смогут использовать криптовалюты для покупок у 26 миллионов продавцов, начиная с 2021 года, говорится в заявлении компании.

PayPal надеется, что сервис будет стимулировать глобальное использование криптовалюты и подготовит свою сеть к новым цифровым валютам, которые могут быть разработаны центральными банками и корпорациями. Об этом рассказал президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.

Владельцы американских счетов смогут покупать, продавать и хранить криптовалюты в своих кошельках PayPal в течение ближайших недель. Запуск расчетов криптовалютами на PayPal заслуживает внимания из-за большого количества людей, которые пользуются этой платежной системой. Сейчас у него есть 346 миллионов активных счетов по всему миру. PayPal во втором квартале текущего года обработала платежи на сумму 222 млрд дол.

Криптовалютные платежи на PayPal будут рассчитываться с использованием фиатных валют, таких как доллар США, а это означает, что торговцы не будут получать платежи в виртуальных монетах, говорится в сообщении компании.

PayPal первоначально разрешит рассчитываться такими криптовалютами, как  биткоин, ethereum, bitcoin cash и litecoin.

Ранее "Комментарии" писали, что курс Bitcoin по состоянию на вечер среды,21 октября, составляет 12 448 долл.


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