PayPal добавит возможность совершать покупки за криптовалюту

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Татьяна Веремеева
PayPal Holdings Inc. присоединилась к рынку криптовалют,
позволив клиентам покупать, продавать и хранить биткоины и другие виртуальные валюты,
используя онлайн-кошельки международной платежной системы. Об этом пишет Reuters.
Клиенты PayPal смогут
использовать криптовалюты для покупок у 26 миллионов продавцов, начиная с 2021
года, говорится в заявлении компании.
PayPal надеется, что сервис будет стимулировать
глобальное использование криптовалюты и подготовит свою сеть к новым цифровым
валютам, которые могут быть разработаны центральными банками и корпорациями. Об
этом рассказал президент и главный исполнительный директор компании Дэн
Шульман.
Владельцы американских счетов смогут покупать, продавать
и хранить криптовалюты в своих кошельках PayPal в течение ближайших недель. Запуск расчетов
криптовалютами на PayPal заслуживает
внимания из-за большого количества людей, которые пользуются этой платежной
системой. Сейчас у него есть 346 миллионов активных счетов по всему миру. PayPal во втором квартале текущего года обработала платежи на сумму 222 млрд дол.
Криптовалютные платежи на PayPal будут рассчитываться с использованием
фиатных валют, таких как доллар США, а это означает, что торговцы не будут
получать платежи в виртуальных монетах, говорится в сообщении компании.
PayPal первоначально разрешит рассчитываться такими криптовалютами, как биткоин, ethereum, bitcoin cash и litecoin.
Ранее "Комментарии" писали, что курс
Bitcoin по состоянию на вечер среды,21 октября, составляет 12 448 долл.
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