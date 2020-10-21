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Главная Новости Бизнес финансы НБУ обновил курс валют: доллар и евро незначительно подешевели
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НБУ обновил курс валют: доллар и евро незначительно подешевели

Пока валюты дешевеют, курс банковских металлов растет

сегодня, 17:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 22 октября на уровне 28,27 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,53 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ обновил курс валют: доллар и евро незначительно подешевели

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 10 копеек – сегодня он был на уровне 28,37 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 3 копейки – по состоянию на 21 октября курс был установлен на уровне 33,50 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 22 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 323,39 грн за унцию, что на 362,32 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 708,97 грн за унцию – на 13,38 грн больше, чем на 21 октября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 25 160,2 грн за унцию, что на 625,22 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 12 448 долл.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с результатами аудита государства ожидается презентация экономических векторов Украины до 2030 года. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько достоверными могут быть данные аудита и реально ли в нынешних условиях обрисовать экономическую стратегию на 10 лет вперед.



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