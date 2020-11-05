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Главная Новости Бизнес финансы Есть ли угроза падения гривни до конца года: прогноз Минфина
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Есть ли угроза падения гривни до конца года: прогноз Минфина

Министр финансов не видит рисков существенной девальвации гривни до конца года

сегодня, 18:25
Автор:

Таисия Ерохина

В Министерстве финансов пока нет опасений относительно критического колебания гривни к доллару до конца года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Есть ли угроза падения гривни до конца года: прогноз Минфина

Напомним, что в проект бюджета на следующий год заложено среднегодовой курс 29 грн за доллар. Существует мнение, что такой показатель может оказаться слишком оптимистичным, учитывая дефицит и сотрудничество с МВФ. На это Марченко ответил, что консультации с МВФ продолжаются. Также он пояснил, что курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов. Отвечает за валютно-курсовую политику Нацбанк, который сглаживает чрезмерные курсовые колебания и поддерживает ценовую стабильность.

Отмечается, что Минфин курс гривни к доллару США считает исключительно техническим показателем, который используют для расчетов бюджетных показателей.

"У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов касательно этого", — заверил Марченко.

Однако, отметил министр, трудно предвидеть глобальный эффект для экономики в условиях распространения коронавирусной пандемии. Поэтому прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно.

Напомним, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара под Новый год.


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_u_mene_nemaie_strakhiv_shchodo_kolivan_kursu_grivni_interviu_dlia_portalu_minfin_05112020-2532
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