Есть ли угроза падения гривни до конца года: прогноз Минфина

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Таисия Ерохина
В Министерстве финансов пока нет опасений относительно критического колебания гривни к доллару до конца года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, что в проект бюджета на следующий год заложено среднегодовой курс 29 грн за доллар. Существует мнение, что такой показатель может оказаться слишком оптимистичным, учитывая дефицит и сотрудничество с МВФ. На это Марченко ответил, что консультации с МВФ продолжаются. Также он пояснил, что курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов. Отвечает за валютно-курсовую политику Нацбанк, который сглаживает чрезмерные курсовые колебания и поддерживает ценовую стабильность.
Отмечается, что Минфин курс гривни к доллару США считает исключительно техническим показателем, который используют для расчетов бюджетных показателей.
Однако, отметил министр, трудно предвидеть глобальный эффект для экономики в условиях распространения коронавирусной пандемии. Поэтому прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно.
Напомним, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара под Новый год.
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