Эти активы в 2027 году максимально обесценятся в Украине: прогноз ИИ

Украинский рынок активов под влиянием длительной войны и макроэкономической нестабильности претерпевает серьезную трансформацию. По состоянию на 2027 г. структура инвестиций существенно изменится, а некоторые активы потеряют большую часть своей реальной стоимости. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие активы в Украине в 2027 году обесценятся максимально.

Активы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2027 году больше всего рискуют потерять владельцы активов, не имеющих экономического потенциала или зависящих только от старых моделей спроса. Наибольшее обесценение может ожидать не всю недвижимость или валюту, а именно некачественные активы: квартиры в регионах с падением населения, морально устаревший бизнес и имущество без возможности модернизации. В то же время активы, связанные с восстановлением, энергетикой, логистикой, технологиями и экспортом могут получить дополнительную стоимость. Украина входит в период, когда важным будет не просто владеть активом, а понимать его будущую экономическую роль. Правительственный прогноз также предполагает постепенное возобновление экономического роста в 2027 году, но риски остаются значительными.

Чат-бот Gemini предполагает, что в 2027 году наибольшее падение реальной стоимости (до 30-40% в валютном эквиваленте) испытывает коммерческая и жилая недвижимость в зоне высокого риска без доступа к современным коммуникациям. Даже при оптимистическом сценарии рост ВВП от МВФ капитал будет перетекать в западные области и цифровые инструменты. Традиционные физические активы без уникальной инфраструктуры будут становиться все менее ликвидными, поскольку покупатели будут платить исключительно за безопасность и энергонезависимость.

Чат-бот Deepseek отмечает, что наибольший удар испытывают именно гривневые активы, в частности банковские депозиты и наличные. До конца 2027 года курс преодолеет отметку в 50 грн/долл., даже несмотря на оптимистические сценарии правительства. Этому будет способствовать не только монетарная политика, но и структурные дисбалансы экономики, которые невозможно быстро преодолеть. Следует сосредоточиться на сохранении капитала в инструментах, привязанных к твердой валюте, или в активах, генерирующих прибыль в долларах США, ведь девальвация гривны практически неизбежна в условиях высоких военных и долговых нагрузок.

Чат-бот Grok считает, что в 2027 году максимально обесценятся объекты недвижимости в зонах риска и коммерческая недвижимость в городах, зависимых от энергетики. Следует ожидать падения цен на 15-40% в зависимости от региона из-за разрушения инфраструктуры и нехватки инвестиций. Автомобиль и бытовая техника потеряют ликвидность на вторичном рынке. В то же время относительно устойчивыми останутся валютные депозиты, золото и активы в западных регионах. Рекомендую диверсификацию: часть в иностранной валюте, часть в реальном секторе с фокусом на восстановление. В общем, консервативная стратегия с акцентом на ликвидность поможет минимизировать потери. Экономика будет медленно восстанавливаться, поэтому терпение и гибкость станут ключевыми.

Все модели искусственного интеллекта в целом сходятся во мнении, что в 2027 году в Украине больше рискуют потерять стоимость не все активы в целом, а те, которые не отвечают новым экономическим условиям. Наиболее уязвимыми могут стать устаревшая недвижимость, бизнес без модернизации и активы в регионах с демографическими и инфраструктурными проблемами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, будет ли в 2027 году глобальный финансовый кризис по версии ИИ.



