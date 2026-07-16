Український ринок активів під впливом тривалої війни та макроекономічної нестабільності зазнає серйозної трансформації. Станом на 2027 рік структура інвестицій суттєво зміниться, а деякі активи втратять більшу частину своєї реальної вартості. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які активи в Україні у 2027 році знеціняться максимально.

Активи. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2027 році найбільше ризикують втратити власники активів, які не мають економічного потенціалу або залежать лише від старих моделей попиту. Найбільше знецінення може очікувати не всю нерухомість чи валюту, а саме "неякісні" активи: квартири у регіонах із падінням населення, морально застарілий бізнес та майно без можливості модернізації. Водночас активи, пов’язані з відбудовою, енергетикою, логістикою, технологіями та експортом, можуть отримати додаткову вартість. Україна входить у період, коли важливим буде не просто володіти активом, а розуміти його майбутню економічну роль. Урядовий прогноз також передбачає поступове відновлення економічного зростання у 2027 році, але ризики залишаються значними.

Чат-бот Gemini припускає, що у 2027 році найбільшого падіння реальної вартості (до 30-40% у валютному еквіваленті) зазнає комерційна та житлова нерухомість у зоні високого ризику без доступу до сучасних комунікацій. Навіть за оптимістичного сценарію зростання ВВП від МВФ, капітал перетікатиме у західні області та цифрові інструменти. Традиційні фізичні активи без унікальної інфраструктури ставатимуть дедалі менш ліквідними, оскільки покупці платитимуть виключно за безпеку та енергонезалежність.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найбільшого удару зазнають саме гривневі активи, зокрема банківські депозити та готівка. До кінця 2027 року курс подолає позначку у 50 грн/дол., навіть попри оптимістичні сценарії уряду. Цьому сприятиме не лише монетарна політика, а й структурні дисбаланси економіки, які неможливо швидко подолати. Варто зосередитись на збереженні капіталу в інструментах, прив'язаних до твердої валюти, або в активах, що генерують прибуток у доларах США, адже девальвація гривні є практично неминучою в умовах високих військових та боргових навантажень.

Чат-бот Grok гадає, що у 2027 році максимально знеціняться об’єкти нерухомості в зонах ризику та комерційна нерухомість у містах, залежних від енергетики. Варто очікувати падіння цін на 15-40% залежно від регіону через руйнування інфраструктури та брак інвестицій. Авто та побутова техніка втратять ліквідність на вторинному ринку. Натомість відносно стійкими залишаться валютні депозити, золото та активи в західних регіонах. Рекомендую диверсифікацію: частина в іноземній валюті, частина в реальному секторі з фокусом на відбудову. Загалом, консервативна стратегія з акцентом на ліквідність допоможе мінімізувати втрати. Економіка відновлюватиметься повільно, тому терпіння та гнучкість стануть ключовими.

Всі моделі штучного інтелекту у цілому сходиться на думці, що у 2027 році в Україні найбільше ризикують втратити вартість не всі активи загалом, а ті, які не відповідають новим економічним умовам. Найбільш вразливими можуть стати застаріла нерухомість, бізнес без модернізації та активи у регіонах із демографічними й інфраструктурними проблемами.

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