Евро вместо доллара: действительно ли НБУ готов изменить главную иностранную валюту для Украины

На сегодняшний день вопрос изменения курсообразующей валюты с доллара на евро находится на стадии обсуждения. Окончательное решение еще не принято. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию Forbes Ukraine сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Валюта. Фото: из открытых источников

Глава Нацбанка уточнил, речь идет не о фиксации гривны к евро или доллару, а о выборе основной валюты, которая играет ключевую роль в валютных операциях НБУ и влияет на курсообразование гривны относительно других валют.

Андрей Пышный пояснил, что исторически главной валютой для Украины оставался доллар США, однако в контексте евроинтеграции и активизации экономических отношений с ЕС роль евро растет, что может стать основанием для соответствующих изменений в будущем.

"Готовы ли мы сейчас анонсировать такое решение? Нет. Такого решения пока на столе нет. Это вопрос перспективы. Мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом", — сказал Пышный.

Читайте также на портале "Комментарии" — в январе 2025 года рост потребительских цен ускорился до 12,9% в годовом измерении. Фактическая инфляция несколько превысила траекторию январского прогноза Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ по инфляции.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с ценами на молочку: действительно ли в Украине не останется не подорожающих продуктов.



