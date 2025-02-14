Евро вместо доллара: действительно ли НБУ готов изменить главную иностранную валюту для Украины

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день вопрос изменения курсообразующей валюты с доллара на евро находится на стадии обсуждения. Окончательное решение еще не принято. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию Forbes Ukraine сделал глава НБУ Андрей Пышный.
Валюта. Фото: из открытых источников
Глава Нацбанка уточнил, речь идет не о фиксации гривны к евро или доллару, а о выборе основной валюты, которая играет ключевую роль в валютных операциях НБУ и влияет на курсообразование гривны относительно других валют.
Андрей Пышный пояснил, что исторически главной валютой для Украины оставался доллар США, однако в контексте евроинтеграции и активизации экономических отношений с ЕС роль евро растет, что может стать основанием для соответствующих изменений в будущем.
Читайте также на портале "Комментарии" — в январе 2025 года рост потребительских цен ускорился до 12,9% в годовом измерении. Фактическая инфляция несколько превысила траекторию январского прогноза Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ по инфляции.
Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с ценами на молочку: действительно ли в Украине не останется не подорожающих продуктов.
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