"Евробляхи" значительно подорожают: когда и почему

Вскоре ожидается подорожание б/у европейских автомобилей. Об этом сообщает украинский автомобильный портал Avtosota.com.

Цены на европейские машины: почему произойдет подорожание. Фото: 24 канал

Причиной роста цен на "евробляхи" есть все большая популярность машин вторичного авторынка в самой Европе.

Также сообщается, что в результате пандемии коронавируса и экономического кризиса значительно упали темпы продаж новых автомобилей. С неиспользуемых машин нарастили объемы реализации только электрокары.

Большую популярность приобретают машины, которые уже были в эксплуатации — соответственно увеличение спроса влечет за собой увеличение стоимости товара.

Поэтому самыми дорогими стали машины среднего класса. Их цена выросла на 3-4 процента.

Компактные и экономичные городские автомобили можно будет приобрести в среднем за 11 344 евро, а машины среднего класса — по 21 376 евро. За элитные автомобили нужно будет заплатить около 27 958 евро.

Стоит отметить, что на фургоны и грузовики цена наоборот упала на 1 процент.

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