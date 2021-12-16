Федоров рассказал, когда украинцы начнут получать тысячу за вакцинацию

По словам главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, выплачивать тысячу гривен за полный курс вакцинации против коронавируса украинцам начнут с 20-21 декабря. При условии, что в Министерстве экономики решат бюрократические вопросы. Об этом глава Минцифры рассказал в интервью ВВС.

Тысяча гривен - фото: 24 канал

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы будут решены до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что деньги могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", — сказал Федоров.

Министр также рассказал, почему сейчас система техподдержки "Дії" работает слабо. По его словам, в последнее время до запуска программы "єПідтримка" в Минцифру приходило порядка 14-15 тысяч запросов ежедневного, и все удавалось обрабатывать. Сейчас количество запросов насчитывает 30-40 тысяч, и это большая нагрузка.

Напомним, что программа "єПідтримка" по выплате тысяче гривен за полный курс (две дозы) вакцинации от коронавируса стартует 19 декабря. На первом этапе выплата будет доступна тем, что зарегистрирован в "Дії". Для начала украинцам нужно будет оформить виртуальную карту в финансовых учреждения-партнеров, многие уже начали оповещать граждан о предоставлении таких услуг. Потратить тысячу гривен украинцы смогут на походы в театры, кино, спортзалы, музеи, покупку книг или билетов по Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что с внедрением программы "єПідтримка" в стране активизировались мошенники, которые пытаются обманом заполучить деньги украинцев. О деталях схемы — в материале интернет-издания.

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