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Финансовые взлеты и падения Укрпочты

Убытки компании за первый квартал 2021 года почти сравнялись с прибылью за 2020 год

29 апреля 2021, 13:55
Автор:

Данило Матюха

Государственное предприятие "Укрпочта" в своем финансовом отчете 2020 года задекларировала 160 миллионов гривен прибыли. Однако уже за первые 3 месяца 2021 года национальный оператор почтовой связи понес убытки в размере 128 миллионов. Это лишь на 32 миллиона гривен меньше прошлогодней прибыль компании. Об этом на свой странице в Facebook написал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Финансовые взлеты и падения Укрпочты

Укрпочта - фото с открытых источников

По его словам, 50% прошлогодней прибыли, то есть 80 миллионов гривен, "Укрпочта" выплатит государству в виде дивидендов в бюджет. Он также отметил, что в 2020 году объемы работы компании значительно выросли: + 25% рост посылок; + 19% платежей; + 13% переводов. Смелянский связывает это с улучшением качества обслуживания.

Однако уже за первый квартал 2021 "Укрпочта" понесла убытки на 128 миллионов гривен. Такой резкий обвал финансовой отчетности руководитель компании списывает на отказ регулятора повышать тарифы на государственные услуги компании.

"Если тарифы на доставку пенсий были, хоть и с опозданием, повышены на 11% с 1 апреля, то тарифы на письма как были 9 гривен в 2020 году, так они 9 гривен остаются и в 2021 году", — заявил Смелянский.

Он также добавляет, что Нацкомиссия по связи предложила с 1 июля повысить тарифы на 10% или 5%+ за год. Но Смелянский считает такие действия недостаточно весомыми, чтобы переломить кризисную финансовую ситуацию.

Напомним, что Игорь Смелянский уже рассказывал "Комментариям" о том, что мешает реформам в компании. Подробнее об этом и о другой интересной статистике от официального лица "Укрпочты" узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/4502468859782748
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