"Финтех сохраняет оптимизм и устойчивость, несмотря на уменьшение инвестиций" - Артем Ляшанов

Мир финтеха переживает непростой период. За последний год объемы инвестиций существенно снизились, вернувшись к уровням, которые последний раз наблюдались еще в 2017 году. Глобальное финансирование сократилось почти вдвое, что повлияло на все основные регионы, включая Азию, Европу и Америку. Но это не значит, что область потеряла свою динамику, рассказывает финтех-эксперт Артем Ляшанов.

Артем Ляшанов

Временная рецессия, считает он, представляет собой комплекс причин: от геополитической нестабильности до экономических колебаний. В частности, в отчете KPMG Pulse of Fintech 2024 говорится о падении инвестиций в отрасль в мире на 17%. В разрезе регионов венчурные инвестиции сократились в следующих объемах:

· в странах Америки на 5%: до $36,7 млрд с $38,5 млрд;

· в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 20%: до 3,7 млрд. с $4,6 млрд.;

· в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки на 40%: до 11,4 млрд. с $19,1 млрд.

В Азии понижение инвестиций оказалось более резким. Если еще год назад этот регион демонстрировал значительный оптимизм, то сейчас инвесторы более осторожно подходят к новым вложениям. Европа и Ближний Восток тоже переживают непростые времена, ведь высокие процентные ставки и инфляция принуждают многих участников рынка пересматривать свои стратегии. Америка, хоть и тоже не обошла сокращение, сохранила относительную устойчивость благодаря масштабному рынку и стабильной поддержке инноваций.

Артем Ляшанов убежден: украинский финтех сохраняет оптимизм

Украинский финтех в это сложное время сталкивается с вызовами. Война повлияла на экономическую ситуацию, но, несмотря на это, наши компании не только держатся, но и активно развиваются. Многие верят в потенциал искусственного интеллекта и инноваций, а некоторые даже планируют привлечь значительные инвестиции в ближайшем будущем. Украинские финтех-проекты показывают, что кризисы могут стать временем для переосмысления и поиска новых решений. Здесь уместно привести данные исследования, проведенного Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний в 2024 году. В нем отражены настроения финтех-компаний в условиях инвестиционного дефицита. Да, 79% опрошенных представителей отрасли намерены рассчитывать на собственные средства. 19% компаний не планируют привлекать инвестиции, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Остальные компании, которые планируют докапитализировать свой бизнес, будут делать это за счет собственных вкладов – 45%. Это очень высокий показатель, свидетельствующий о стабильности и эффективной бизнес-модели, считает эксперт. Поэтому, по его мнению, финтех сохраняет оптимизм, гибкость и готовность к переменам.

По словам спикера, несмотря на сокращение финансирования, некоторые направления, такие как ESG-финтех (проекты с акцентом на экологичность, социальную ответственность и управление), остаются привлекательными для инвесторов. Также значительный интерес представляют компании, интегрирующие искусственный интеллект для повышения эффективности финансовых услуг.

Ляшанов отмечает, что ситуация на рынке улучшится, как только стабилизируется геополитическая и экономическая ситуация. Инвесторы, которые сегодня осторожно присматриваются к возможностям, могут получить преимущество в будущем, в частности, в таких странах, как Украина, где есть большой потенциал для роста.

Несмотря на все трудности, финтех остается одной из самых инновационных отраслей, а компании, готовые рисковать и адаптироваться к изменениям, могут рассчитывать на успех в долгосрочной перспективе. Это время для переосмысления стратегий, поиска новых партнеров и создания продуктов, которые будут востребованы даже в самых сложных условиях.