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Фотофакт: Нацбанк показал новую монету

28 июля НБУ вводит в оборот памятную монету "Древний город Дубно"

сегодня, 09:40
Автор:

Елена Волкова
Фотофакт: Нацбанк показал новую монету

Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 28 июля, вводит в оборот памятную монету "Древний город Дубно". Новая монета входит в серию "Древние города Украины", пишет “Сегодня”.

"Посвящена городу, который впервые упоминается в 1100 году, центру удельного княжества на Волыни – городу Дубно (Дубен), которое во все исторические времена был на перекрестке важных исторических и политических событий, торговых путей, был одним из центров духовной жизни края", – объяснили в НБУ.

Монета изготовлена из нейзильбера. Ее номинал составляет пять гривен, тираж – 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещена надпись "Украина", под ней – малый государственный герб, справа – год чеканки (2020). На реверсе монеты изображен герб города Дубно.


Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 28 июля на уровне 27,76 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,61 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


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