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Главная Новости Бизнес финансы НБУ установил курс валют на 28 июля: доллар демонстрирует стабильность, а евро резко дорожает
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НБУ установил курс валют на 28 июля: доллар демонстрирует стабильность, а евро резко дорожает

Иностранные валюты и ценные металлы стремительно дорожают на фоне гривни, биткоин превысил отметку в 10 тыс. долларов

сегодня, 16:17
Автор:

Татьяна Веремеева
НБУ установил курс валют на 28 июля: доллар демонстрирует стабильность, а евро резко дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 28 июля на уровне 27,76 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,61 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день не изменился – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен также на уровне 27,76 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 39 копеек – по состоянию на 27 июля курс был установлен на уровне 32,22 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 28 июля. Стоимость золота установлена на уровне 53 791,32 грн за унцию, что на 1238,3 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 674,85 грн за унцию – на 47,79 грн больше, чем на 27 июля. Стоимость платины во вторник будет на уровне 26 148,85 грн за унцию, что на 676,98 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 10 313,0 долл.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, насколько вырастут пенсии в Украине в 2021 году.


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