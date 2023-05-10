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Где находятся самые богатые украинские компании

В Киеве находится наиболее богатых компаний Украины. В целом же топ 1000 предприятий с наибольшей прибылью сгенерировала почти 6 млрд доходов в 2022 году.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot

Финансовый аналитик Роман Корнилюк и R&D-центр YouControl благодаря обнародованной финотчетности Госстата за 2022 год смогли определить 1000 украинских компаний, которые получают больше прибыли и проанализировать их по региональному и отраслевому размещению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на YouControl.

Где находятся самые богатые украинские компании

Больше всего компаний из топ 1000 в Киеве. Фото из открытых источников

Согласно анализу YouControl 405 компаний, зарегистрированных в Киеве, дают 51,5% дохода из 1000 крупнейших прибыльных компаний Украины. Еще 26% или 259 крупных бизнесов находятся в таких центрах промышленности как Днепропетровская, Киевская, Львовская и Одесская области.


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Традиционные лидеры Украины Донецкая и Харьковская область в результате российской агрессии значительно сократили свою долю в общих доходах. В рейтинге областей 1000 компаний с наибольшим доходом они занимают 11 и 12 место, а их доля составляет 1,6% и 1,3% соответственно.

Меньше всего крупных предприятий зарегистрировано в трех областях Украины: Закарпатской, Черниговской и Черновицкой – 10, 8 и 8 крупных компаний соответственно.

Где находятся самые богатые украинские компании - фото 2

Если компании разделить на разные сектора, то больше доходов дает нефтегазовая отрасль – 21% или 1,3 трлн гривен от общих доходов топ 1000 компаний. На втором месте электроэнергетика – 17,3%, а тройку лидеров замыкает розничная торговля – 8,3%. Интересно, что общий доход 1000 компаний в 2022 году на 20% выше, чем в 2020 и составляет почти шесть трлн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine определила "прозрачные" города Украины.

Также "Комментарии" писали, что Украина поднялась на 27 позиций в новом рейтинге свободы печати.



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Источник: https://youcontrol.com.ua/data-research/naybilshyy-dokhid-u-2022/
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