Гетманцев рассказал, кого из ФЛП освободят от штрафов и анонсировал изменения в закон

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Козлова Альбіна
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и народный депутат Даниил Гетьманцев анонсировал внесение поправок в закон об обязательном применении РРО для предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
В Украине ФЛП должны устанавливать кассовые аппараты, фото из открытых источников
Депутат рассказал, что будет зарегистрирован новый законопроект, который будет вносить правки и голосовать за него представители монобольшинства планируют во вторник, 1 февраля.
Этот документ будет предусматривать освобождение от штрафов всех предпринимателей задним числом, а также уменьшение суммы штрафа в десять раз по сравнению с суммой, определенной законом. По состоянию на 26 января ни один штраф для ФЛП не был выписан.
Такой переходный период, когда штрафы будут уменьшены в десять, будет действовать до конца 2022 года для плательщиков единого налога, которые установят кассовые аппараты до 1 марта.
Напомним, что 25 января под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и полицейскими. В результате задержали 63 человека.
Как сообщал портал, относительно введения РРО, дискуссию по этому поводу Данило Гетьманцев считает вообще лишенной всякого смысла и ненужной. Тем более что кассовые аппараты давно уже внедрены во всех цивилизованных странах Европы, а также в государствах, с которыми граничит Украина. Введены они в США и странах Азии и Африки.
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Обсуждения
Новости
Петро
сегодня, 18:59
Кап.е.ц, оно такое всё сложное, что мне проще н.а.х закрыть свой га.д.ю.шник и свалить в Польшу клубнику собирать.Идите вы н.а.х со своей грё.б.а.нной зеленой властью и её ип.а.нутыми законами!
ІВАН
сегодня, 18:31
Наскільки огидно слухати і читати. Гетьманцев вирішив за всІх, що, кому і як робити)) ФОПи як "терпіли", де ще терпітимуть такі речі???