Гетманцев рассказал, кого из ФЛП освободят от штрафов и анонсировал изменения в закон

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и народный депутат Даниил Гетьманцев анонсировал внесение поправок в закон об обязательном применении РРО для предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



В Украине ФЛП должны устанавливать кассовые аппараты, фото из открытых источников

Депутат рассказал, что будет зарегистрирован новый законопроект, который будет вносить правки и голосовать за него представители монобольшинства планируют во вторник, 1 февраля.



Этот документ будет предусматривать освобождение от штрафов всех предпринимателей задним числом, а также уменьшение суммы штрафа в десять раз по сравнению с суммой, определенной законом. По состоянию на 26 января ни один штраф для ФЛП не был выписан.

"Среди плательщиков единого налога, для которых РРО стало обязательными с 1 января, кто установит РРО, будет уплачивать штраф в сумме 10% от установленных по закону. Сейчас установлено 100%, до конца года – 10%. Это адаптационный период, чтобы люди не пугались штрафов, чтобы люди попытались поработать и освоили все технологии", — подчеркнул нардеп.

Такой переходный период, когда штрафы будут уменьшены в десять, будет действовать до конца 2022 года для плательщиков единого налога, которые установят кассовые аппараты до 1 марта.

"Те, ФЛП, кто установят РРО/ПРРО до 1.03, в течение 2022 года, уплачивают штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных в законе. Те, кто не установит – по полной. РРО все установить должны, никаких отсрочок системы не будет", — подчеркнул депутат.

Напомним, что 25 января под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и полицейскими. В результате задержали 63 человека.



Как сообщал портал, относительно введения РРО, дискуссию по этому поводу Данило Гетьманцев считает вообще лишенной всякого смысла и ненужной. Тем более что кассовые аппараты давно уже внедрены во всех цивилизованных странах Европы, а также в государствах, с которыми граничит Украина. Введены они в США и странах Азии и Африки.





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