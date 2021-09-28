Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

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Александра Якубовская
В Украине средняя заработная плата в августе этого выросла на 22,3% по сравнению с прошлым августом. Тогда средняя зарплата жителей Украины составляла 13 997 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина.
деньги- из открытых источников
Согласно данным Государственной службы статистики, быстрее всего зарплата повышалась в отрасли "Временного размещения и организации питания" — на 57,3% до 9 788 гривен.
Также, по итогам подсчета быстрый рост зарплат фиксируется в отрасли "Искусства, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 30,3% до 12 490 гривен. А также "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" — на 28,4% до 10 898 гривен.
В сельском хозяйстве заработная плата выросла на 28,3% до 12 253 гривен, образовании на 27,4% до 10 473 гривен.
Касательно отрасли "Информации и телекоммуникации", тут зарплаты за год выросли на 25,1% до 24 813 гривен и являются самыми высокими в Украине.
Самые низкие темпы роста в отрасли "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" — на 14,0% до 12 984 гривен.
Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в 2024 году, согласно Бюджетной декларации, среднемесячные зарплаты украинцев должны достигнуть 19 тысяч гривен. Так, согласно расчетам, согласованным с парламентом, чиновники рассчитывают, что среднемесячная заработная плата украинцев будет расти в ближайшие три года. По результатам 2022 года она должна составить 15 258 гривен, по результатам 2023 года — 17 159 гривен, а 2024-го — достичь 19 063 гривен. То есть заработные платы в Украине в 2024 году по сравнению с маем текущего года должны вырасти на 42,1%, или в среднем расти по 1800-1900 гривен ежегодно.
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