

















Война в Украине привлекла внимание всего мира. Происходящие в нашей стране события не исчезают с главных заголовков газет всего мира. Украина как бренд стала широко узнаваема, но готовы ли иностранные граждане покупать украинское? Ведь даже в отечественных магазинах украинские товары могут стоить дороже импорта.



Готовы ли иностранцы платить за бренд "сделано в Украине". Фото из открытых источников

На этот вопрос ответили эксперты по маркетингу в интервью изданию "Комментарии".

По словам основателя маркетингового агентства Advanter Group и соучредителя бизнес-сообщества Board Андрея Длигача, качественный товар не может быть дешевым, а украинские товары должны быть дорогими и эксклюзивными.

"Люди не хотят покупать более дорогой товар, потому что он дороже. Но, в Европе не так сильно реагируют на цену. Иногда цена является показателем качества. Это традиционный вопрос маркетинга и позиционирования. Не может качественный товар стоить . Если он стоит дешево, то есть подозрение по происхождению. Я считаю, что украинское должно быть дорогим", — отмечает Андрей Длигач.

Далее маркетолог выделил особенность украинских продуктов, и возможность использовать его в продвижении бренда.

"В цену должна сразу вкладываться идея реализации гуманитарных проектов. Человек, который покупает украинское, он покупает не только вкусное, качественное, модное, современное, но и соучастие. Часть этих денег направляется на благотворительные проекты, на помощь, на восстановление, на любое, что может дополнительно заинтересовать европейца. Думаю, что это будет интересно и для других стран мира. Но надо находить этот ключик к каждой нации", — рассказывает маркетолог.

Основатель маркетингового агентства NOS Amigos Надежда Двойнос утверждает, что нужно выбрать правильный рынок для украинской продукции. Так, маркетолог показывает на примере индустрии моды, как украинские бренды реализуют свой потенциал.

"Ситуацию с товарами нужно прорабатывать в зависимости от рынка. Какие-то рынки будут готовы покупать нашу продукцию. На сегодняшний день, мы уже сильны, как бренд "made in Ukraine" в моде. Там работа проделана многими годами. Мы не самые дешевые, мы супер качественные, и очень хорошие, и мы аутентичные. Именно в индустрии моды у нас есть разработки, которые уникальны для этого сегмента. Украину знают, носят топ модели, топовые люди и возвращаются и покупают еще, отрасль развивается и будет развиваться. Но в каких-то странах, ты им принесешь футболку за 20 долларов и футболку за два доллара, и они выберут ценой. Ты идешь по качеству, а кто-то идет по цене. Это значит, что нам нужно строить бренды и стратегически выходить на те рынки, которые готовы к нашим брендам", — говорит Надежда Двойнос.

Полное интервью о маркетинге бренда "Украина" можно посмотреть на видео ниже:

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